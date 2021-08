Apple numérisera des photos sur tous les iPhones américains à la recherche d’« images d’abus d’enfants » alors que les chercheurs mettent en garde contre l’imminence de « 1984 » – rapports – RT USA News

Les photos des utilisateurs américains d’iPhone seront analysées par le système automatisé « neuralMatch » d’Apple pour les images de pornographie et d’abus impliquant des enfants, selon les rapports. Les chercheurs en sécurité sont alarmés par le fait que le stratagème menace la confidentialité et le cryptage.

Le Financial Times a rendu compte du plan jeudi, citant des sources anonymes informées des plans d’Apple. Le programme aurait été partagé avec certains universitaires américains plus tôt dans la semaine lors d’une réunion virtuelle.

Doublé « Match neuronal », le système analysera chaque photo téléchargée sur iCloud aux États-Unis et la marquera avec un « bon de sécurité ». Une fois qu’un certain nombre de photos – non spécifiées – sont étiquetées comme suspectes, Apple déchiffrera les photos suspectes et informera les examinateurs humains – qui pourront alors contacter les autorités compétentes si les images peuvent être vérifiées comme illégales, selon le rapport du FT. Le programme est initialement destiné à être déployé aux États-Unis uniquement.

Le plan a été décrit comme un compromis entre la promesse d’Apple de protéger la vie privée des clients et les demandes du gouvernement américain, des services de renseignement et des forces de l’ordre, et des militants de la sécurité des enfants pour les aider à lutter contre le terrorisme et la pornographie enfantine.

Les chercheurs qui ont découvert le plan ont été alarmés, cependant. Matthew Green, professeur de sécurité à l’Université Johns Hopkins, a été le premier à tweeter sur la question dans un long fil mercredi soir.

Qu’ils aient raison ou tort sur ce point importe peu. Cela brisera le barrage – les gouvernements l’exigeront de tout le monde. Et au moment où nous découvrirons que c’était une erreur, il sera bien trop tard. – Matthew Green (@matthew_d_green) 5 août 2021

Le problème avec cette approche, a averti Green, est que quiconque contrôle la liste des images interdites « peuvent rechercher n’importe quel contenu qu’ils veulent sur votre téléphone, et vous n’avez vraiment aucun moyen de savoir ce qu’il y a sur cette liste parce que c’est invisible pour vous. »

Selon le fonctionnement du système, « Il pourrait être possible pour quelqu’un de créer des images problématiques qui « correspondent » à des images entièrement inoffensives. Comme des images politiques partagées par des groupes persécutés », il ajouta. Alors qu’il pouvait voir des trolls sur Internet le faire comme une farce, Green a ajouté « Il y a de très mauvaises personnes dans le monde qui le feraient exprès. »

«Je ne veux pas particulièrement être du côté de la pornographie juvénile et je ne suis pas un terroriste. Mais le problème est que le cryptage est un outil puissant qui assure la confidentialité, et vous ne pouvez pas vraiment avoir une confidentialité solide tout en surveillant chaque image que quelqu’un envoie », il tweeté.

Lire la suite











Plusieurs autres chercheurs ont fait écho aux préoccupations de Green. La décision d’Apple était « tectonique » et un « étape énorme et régressive pour la vie privée des individus », Alec Muffett, chercheur en sécurité et militant pour la protection de la vie privée qui a travaillé chez Facebook et Deliveroo, a déclaré à FT.

« Apple revient sur la confidentialité pour permettre 1984,« il ajouta.

Ross Anderson, professeur d’ingénierie de la sécurité à l’Université de Cambridge, l’a appelé « une idée absolument épouvantable » qui conduira à « surveillance en vrac distribuée » des téléphones et des ordinateurs portables des gens.

La nouvelle du plan d’espionnage d’Apple survient quelques semaines seulement après la révélation que les iPhones du monde entier – mais apparemment pas aux États-Unis, pour une raison quelconque – ont été ciblés par Pegasus, un logiciel malveillant d’espionnage déployé par la société israélienne NSO, pour garder un œil sur plus de 50 000 personnes, y compris des journalistes, des dissidents et même des chefs d’État.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !