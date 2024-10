Apple nous explique pourquoi Scribble to Siri et Math Notes propulsent l’iPad mini vers de nouveaux sommets

Le dernier iPad mini d’Apple – la septième génération ou, comme l’entreprise l’a surnommé, l’iPad mini (A17 Pro) – n’est pas seulement la dernière tablette premium de petite taille ; c’est désormais le point d’entrée d’Apple Intelligence. Oui, le géant de la technologie basé à Cupertino inaugure des fonctionnalités d’IA qui visent à offrir de réels avantages aux personnes soucieuses de leur confidentialité et sont conçues pour s’intégrer parfaitement aux appareils et plates-formes que leurs clients utilisent déjà.

Apple Intelligence, c’est aussi un pari sur le long terme – qui, dans une certaine mesure, s’apparente à l’histoire de l’iPad mini A17 Pro. Cette variante arrive trois ans après la dernière génération, et Apple a dévoilé pour la première fois ses ambitions Apple Intelligence en juin 2024 à la WWDC. Aujourd’hui, près de quatre mois plus tard, nous recevons iPadOS 18.1 – aux côtés d’iOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1 – qui est également le véhicule de livraison de la dernière suite d’Apple.

Avant l’iPad mini, vous deviez dépenser au moins 799 $ / 799 £ / 1 399 AU $ sur un iPhone 16 pour accéder au jeu Apple Intelligence, mais vous ne pouvez désormais dépenser que 499 $ / 499 £ / 799 AU $. Pour cela, vous obtenez un iPad de 8,3 pouces avec une vitesse suralimentée grâce à la puce A17 Pro d’Apple et un accès à toutes les fonctionnalités d’IA bientôt disponibles – et vous êtes également à l’épreuve du temps pour de nombreuses années à venir. Vous découvrirez également ce qui fait de l’iPad mini une expérience si convaincante.

Vous pouvez lire notre verdict complet sur la dernière liste d’Apple dans notre Test de l’iPad mini (2024) mais je dévoile ici ma conversation avec Tom Boger, vice-président du marketing des produits iPad d’Apple, et Kurt Knight, directeur principal du marketing des produits de plate-forme. La conversation couvre tout, depuis pourquoi le moment est venu pour l’iPad mini jusqu’au lancement d’Apple Intelligence, et présente également une réponse à ce qui est, à mon avis, la question brûlante : comment fonctionne Math Notes.

(Crédit image : Future / Lance Ulanoff)

Boger estime que c’est le moment idéal pour le lancement de l’iPad mini en raison de la puce A17 Pro, de l’Apple Pencil Pro et d’Apple Intelligence, notant qu’ils « créent ce que nous pensons être une mise à niveau très convaincante du mini ». De plus, c’est le bon mélange pour les nombreux endroits où un iPad mini pourrait se retrouver. Étant donné qu’il est plus abordable que, disons, un Air, mais qu’il offre toujours une expérience utilisateur comparable, l’iPad mini est utilisé par un large éventail de personnes. Boger a mentionné le grand public, mais aussi les étudiants, les professionnels de la santé, les architectes et même les pilotes… tous types de personnes qui optent pour l’iPad mini grâce à sa gamme de fonctionnalités dans une taille qui peut vraiment aller partout.

En termes de puce à l’intérieur, l’A17 Pro n’est pas une toute nouvelle, puisqu’elle a été créée pour la première fois sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Bien sûr, il ne s’agit pas du dernier A18 ou d’une série M, que vous trouverez respectivement dans l’iPad Air et l’iPad Pro, mais il se sent parfaitement à l’aise dans l’iPad mini. Il est également évolutif, et lorsque j’ai demandé à Boger si l’iPad mini était un outil professionnel, il a résumé l’appareil comme « un produit qui s’étend du consommateur quotidien jusqu’aux cas d’utilisation professionnels, en particulier les cas d’utilisation verticaux. .» Il a spécifiquement cité les médecins qui peuvent le mettre dans la poche d’une blouse de laboratoire, les pilotes qui volent avec dans le cockpit à l’aide d’applications comme Foreflight, les agents d’embarquement qui l’utilisent pendant le processus d’embarquement et les techniciens de service sur le terrain.

C’est le cas de l’iPad mini depuis un certain temps, grâce à sa combinaison gagnante d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces dans une construction élégante en aluminium qui ne vous alourdit pas et qui offre une autonomie de batterie proche d’une journée. L’A17 Pro accélère certainement les choses car il dispose d’un processeur 30 % plus rapide et d’un GPU 25 % plus rapide par rapport à l’A15 Bionic de la sixième génération, mais il existe également un nouvel accessoire : l’Apple Pencil Pro.

Il s’agit d’un effet de retombée assez rapide pour Apple, puisque l’Apple Pencil premium a fait ses débuts en mai 2024 aux côtés du iPad Air avec M2 et iPad Pro avec M4 . Les personnes familiarisées avec l’écriture manuscrite ou le dessin sur iPad seront chez elles ici grâce à la faible latence et à la détection des mains, mais vous pouvez également appuyer sur le crayon pour afficher un menu contextuel. C’est assez pratique.

(Crédit image : Future/Jacob Krol)

Cependant, il existe des fonctionnalités intelligentes dans iPadOS 18, avant même l’arrivée d’Apple Intelligence. Cela conforte l’idée selon laquelle Apple a planté les graines et fait le travail de création de ces expériences intelligentes pour les consommateurs depuis un certain temps déjà. Sur iPad, c’est une expérience spécialement conçue : nous sommes nombreux à prendre des notes sur iPad, alors pourquoi ne pas créer un logiciel pour nous aider à nettoyer notre écriture et à l’adapter à notre style ? C’est une évidence, et c’est le cas ici.

Boger a expliqué cette philosophie ainsi : « Lorsque nous apportons des fonctionnalités à nos plateformes, nous les intégrons profondément. » Il a noté que l’Apple Pencil ne fonctionne pas de manière étroite ou avec peu de fonctionnalités ; il est plutôt « intégré dans tout le système ». Il a ajouté : « Cela avait déjà été fait lors de l’arrivée de l’intelligence Apple, et comme nous avons intégré l’ensemble du système, lorsque vous intégrez cette intelligence à l’expérience, elle fonctionne naturellement ensemble. »

Par exemple, Apple Intelligence permet à l’Apple Pencil Pro (ou Crayon Apple USB-C ) pour travailler main dans la main avec les nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence sur l’iPad mini. L’une des principales fonctionnalités est la possibilité de parler ou de taper avec Siri, mais sur l’iPad, vous ne voulez pas gâcher votre flux si vous utilisez l’Apple Pencil.

À cette fin, Apple a conçu Scribble to Siri, qui est similaire à la façon dont vous pouvez gribouiller avec un Apple Pencil dans n’importe quel champ de texte sur un iPad et traduire vos mots en texte tapé ; cela fonctionnera désormais pour les requêtes Siri. Knight a expliqué : « Avec l’une, il s’agit de transcrire l’audio et de l’intégrer dans l’ensemble des autres, tandis qu’avec l’autre méthode, vous transcrivez l’écriture manuscrite et l’intégrez. Il y a donc un travail légèrement différent là-bas, mais en termes d’expérience. et les réponses que les utilisateurs obtiendront seront très similaires.

(Crédit image : Future/Jacob Krol)

Aux yeux de Knight, « la principale différence est que nous savons qu’il y a des moments où c’est vraiment naturel et où les gens veulent parler à Siri, mais il y aura d’autres moments où peut-être il y aura d’autres personnes autour, et il est plus pratique d’écrire à Siri. , pour taper sur Siri. Il s’agit d’optimiser les nouvelles expériences des plateformes de la manière la plus adaptée à l’utilisateur.

Knight a résumé cette nouvelle fonctionnalité de manière assez succincte : « Une fois que vous la tenez en main, vous ne voulez pas avoir à la lâcher pour passer à une modalité différente. »

Une autre nouvelle expérience qui fonctionne mieux sur iPad et avec Apple Pencil est Math Notes, l’outil que nous aimerions tous avoir à l’école. Essentiellement, vous pouvez rédiger n’importe quel problème mathématique, depuis une simple équation jusqu’à ay=mx+b, et demander à l’iPad de vous fournir la réponse en quelques secondes. Vous pouvez même créer un graphique si besoin est. Il peut également gérer des équations écrites verticalement ou horizontalement.

Knight a décrit la vision du produit comme s’il s’agissait d’utiliser un crayon et du papier : « Nous voulions cette nouvelle façon de faire des mathématiques qui brouille la frontière entre le moment où vous écrivez ce que vous voulez résoudre et la solution elle-même. » Cela semble facile, mais il s’agit d’un exploit difficile qui exploite l’apprentissage sur l’appareil, un modèle personnalisé et beaucoup de puissance.

« Cette fonctionnalité exploite nos progrès en matière de reconnaissance de l’écriture manuscrite ainsi que nos travaux visant à comprendre les différentes présentations et structures des mathématiques écrites », a expliqué Knight. L’équipe d’Apple devait comprendre toutes les complexités d’un problème donné et les différentes manières de le formuler structurellement. Le résultat a été une expansion des modèles d’apprentissage de la reconnaissance de l’écriture manuscrite, ainsi que des mises en page possibles, associées à une base de calculs mathématiques que l’iPad possédait déjà.

« Les calculs n’étaient pas la nouvelle partie, c’était la compréhension de la partie écrite et la capacité de la traduire d’un côté à l’autre », a ajouté Knight. Notes mathématiques et Smart Script ont été livrés avec iPadOS 18 en septembre 2024.

(Crédit image : Future/Jacob Krol)

Maintenant, cependant, nous ne sommes qu’à quelques jours du lancement d’Apple Intelligence, et comme pour l’iPad mini, Apple joue ici dans une certaine mesure le long jeu. Cependant, il est clair que les bases ont été posées d’une manière unique à Apple. L’iPad mini est également sur le point de devenir la porte d’entrée pour ceux qui souhaitent découvrir la nouvelle suite d’outils de l’entreprise.

Boger et Knight sont tous deux extrêmement enthousiasmés par le lancement d’Apple Intelligence. Knight reconnaît qu’il est encore tôt, mais déclare : « Apple Intelligence va transformer ce que nous pouvons faire pendant de nombreuses années à venir. »

Poursuivant sur le thème selon lequel Apple est rarement le premier à commercialiser une nouvelle technologie, préférant attendre que sa propre version soit à la hauteur des normes rigoureuses de l’entreprise, Knight estime que le calendrier de déploiement est le bon, avec l’arrivée d’Apple Intelligence sur les appareils à partir d’octobre. , ayant été annoncé en juin. « Nous pensons avoir une excellente stratégie quant à la façon dont nous voulons les faire ressortir », dit-il. « Et ce que vous voyez maintenant est cohérent avec ce dont nous avons parlé lors de la Conférence mondiale des développeurs alors que nous tracions en quelque sorte la voie à suivre. Nous étions donc super excités.

Il a poursuivi : « Nous avons réfléchi en profondeur à la manière d’apporter ces avancées à nos utilisateurs de la bonne manière, de manière à les aider à faire les choses au quotidien et à améliorer ce qu’ils font chaque jour sur iPad ; comment exploiter et offrir une expérience personnelle et l’intégrer dans le système d’exploitation. Le tout, bien sûr, avec la confidentialité au cœur – Apple traitera une partie de cela sur l’appareil, et ici, le moteur neuronal étendu sera d’une grande aide sur l’iPad mini. Apple utilise également ses serveurs Private Cloud Compute pour traiter les tâches Apple Intelligence dans le cloud afin de protéger votre vie privée avec le même type de protection que vous avez sur votre appareil.

Au-delà de Scribble to Siri, avec iPadOS 18.1, vous pouvez résumer les notifications et même créer des lookbooks de mémoire personnalisés dans Photos. L’une des meilleures expériences sur iPad, cependant, est Clean Up, qui est la solution d’Apple pour supprimer les photobombes inattendues ou les distractions d’arrière-plan des images. Dans Photos, vous pouvez désormais mettre en surbrillance ou encercler des zones avec l’Apple Pencil d’une manière beaucoup plus précise qu’en utilisant simplement votre doigt ou même une souris/un trackpad sur un ordinateur. En regardant vers l’avenir, iPadOS 18.2 fournira Genmoji, Image Playground et Image Wand – ce dernier devrait être unique pour l’expérience iPad.

Knight pense que les fonctionnalités ici « vont être vraiment belles pour simplifier et accélérer les choses que vous faites tous les jours ». Comme lui et Boger me l’ont dit, cela est dû à l’ensemble de la pile verticale d’Apple – contribuant, concevant et construisant à la fois le matériel et les logiciels.

Il s’agit d’une cohérence de conception et de livraison que les autres marques ne peuvent que considérer avec envie, et Apple Intelligence sur l’iPad mini 7 pourrait en être l’exemple le plus impressionnant à ce jour.