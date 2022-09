Apple n’organisera pas d’événement d’octobre pour les Mac et les iPad, selon un analyste

Selon un analyste renommé d’Apple, Mark Gurman, la société n’a pas assez de produits pour organiser un événement dédié en octobre, elle aurait donc pu décider de les lancer avec des communiqués de presse séparés à la place. La société basée à Cupertino estime que quelques communiqués de presse espacés sont plus efficaces qu’un communiqué complet à ce stade.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple choisit de le faire. Apple a déjà dévoilé de nouveaux produits avec des communiqués de presse en dehors de la gamme principale d’iPhone. Et il n’y a pas de rumeurs ou de teasers provenant d’Apple concernant un événement d’octobre.

Gurman pense que d’ici la fin de cette année, le géant de la technologie présentera les Mac mini M2 et M2 Pro, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max et éventuellement 11 pouces et 12,9 pouces. iPad Pro avec puces vanille M2. Même si Apple présente de nouveaux Mac Pro le mois prochain, les livraisons commenceront probablement l’année prochaine.

L’annonce d’un AirPods Max de deuxième génération semble moins probable, mais une Apple TV rafraîchie avec une puce A14 et plus de RAM semble être sur les cartes.

