Apple nommera l’iPhone 15 « Pro Max » de 6,7 pouces « iPhone 15 Ultra »

Apple nommera son iPhone 15 haut de gamme de 6,7 pouces «iPhone 15 Ultra», selon l’écrivain AppleInsider Andrew O’Haraqui dit qu’Apple va renommer le modèle « Pro Max » en « Ultra », selon les premières rumeurs.

Plus tôt cette année, le nouveau surnom « Ultra » a été répandu pour le plus grand iPhone 15 haut de gamme, qui a été surnommé « iPhone 15 Pro Max » à ce jour sur la base des précédentes versions de la série Pro d’Apple.

Vendredi, O’Hara a écrit sur X, officiellement Twitter, que « plusieurs sources » lui ont dit qu’Apple utiliserait en effet le nom « iPhone 15 Ultra » pour l’iPhone 15 haut de gamme de taille plus.

L’appellation « Ultra » pour l’iPhone 15 haut de gamme de 6,7 pouces aurait du sens, étant donné que l’appareil est censé comporter le tout premier objectif téléphonique d’Apple, qui ne se trouve que sur le plus grand modèle de la série Pro de la gamme.

Voici une friandise du vendredi tardif dont j’ai entendu parler #iPhone15. Plusieurs sources m’ont dit qu’Apple utiliserait en effet le surnom « iPhone 15 Ultra » pour le téléphone professionnel de taille plus. C’était une première rumeur qui a fait marche arrière. La plupart l’ont depuis appelé iPhone 15 Pro Max. — Andrew O’Hara (@Andrew_OSU) 19 août 2023

L’iPhone 15 Pro et «l’iPhone 15 Ultra» devraient tous deux présenter un design amélioré avec un nouveau châssis plus léger et plus solide, des performances de batterie améliorées, une toute nouvelle option de couleur bleu foncé, des cadres plus fins, la nouvelle puce A17 Bionic d’Apple et la prise en charge de l’USB-C, supprimant le connecteur Lightning propriétaire pour une meilleure connectivité des accessoires.