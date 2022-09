Apple, Netflix, Biogen, Canopy Growth et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Apple – Les actions d’Apple ont chuté de 3,4% mercredi à la suite d’un rapport selon lequel la société abandonne ses plans pour augmenter la production de nouveaux iPhone. Au lieu de viser à augmenter la production de 6 millions d’unités au second semestre comme il l’avait prévu, il visera 90 millions d’unités, inchangé par rapport à l’année précédente, selon Bloomberg.

Biogen – Les actions de la société biopharmaceutique ont grimpé de 37% à la suite des résultats optimistes de son étude expérimentale sur les médicaments contre la maladie d’Alzheimer et d’une multitude de mises à niveau des analystes. Biogen et son partenaire japonais Eisai ont déclaré que le médicament réduisait le déclin cognitif de 27 % et ralentissait la progression de la maladie.

Broadridge – Spruce Point Capital Management a publié un rapport contenant une forte opinion de vente, affirmant qu’il voit jusqu’à 75% de risque de baisse.

Illumina — La société de biotechnologie a vu ses actions grimper de 8 % après qu’Evercore ISI a amélioré l’action pour surperformer par rapport à la ligne, affirmant qu’elle est optimiste pour les nouveaux produits d’Illumina alors qu’elle sort d’une période de “sous-performance pluriannuelle”.

Netflix – Les actions du géant du streaming ont bondi de plus de 6% après qu’Atlantic Equities a mis à niveau l’action en surpondération, affirmant que le niveau d’abonné à moindre coût et financé par la publicité de Netflix, qu’il prévoit de lancer dans les mois à venir, pourrait augmenter le cours de son action de 26% .

Thor Industries – Les actions ont bondi de 3,4% après que le constructeur de véhicules récréatifs ait dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus au cours de son dernier trimestre. Thor a déclaré que son segment de VR motorisés avait enregistré un gain de 24,5 % par rapport à l’année précédente.

Ocugen – Les actions du fabricant de médicaments ont grimpé d’environ 8% après avoir conclu un accord de licence avec l’Université de Washington à St. Louis pour développer, commercialiser et fabriquer son vaccin intranasal Covid-19.

Canopy Growth – Les actions de la société de cannabis ont augmenté de 2,6 % en raison de son intention de se retirer de ses activités de vente au détail au Canada. Canopy, basée en Ontario, a déclaré plus tôt cette année qu’elle prolongeait son calendrier de rentabilité.

DocuSign – Les actions du service de signature électronique ont augmenté d’environ 5,4% après avoir annoncé mercredi qu’il supprimerait environ 9% de ses effectifs dans le cadre d’une restructuration. La société prévoit d’engager des coûts pouvant atteindre 40 millions de dollars dans le cadre du plan.

Paychex – Les actions de la société de paie ont gagné plus de 2% après les bénéfices et les revenus avant que la cloche ne dépasse les attentes. Il a également relevé ses perspectives de bénéfices pour l’année.

