Apple ne vous permet pas de modifier le service de musique par défaut dans iOS 14.5, mais peut-être en fait tout simplement

Apple a clarifié certaines choses sur les versions bêta d’iOS 14.5 et sur la façon dont une fonctionnalité tant attendue fonctionnerait réellement lorsque iOS 14.5 sera enfin déployé pour les utilisateurs d’iPhone en tant qu’avatar final, dans les semaines à venir. Fondamentalement, certains cercles sont enthousiasmés par le fait qu’Apple autorise les utilisateurs à définir une application de diffusion de musique par défaut dans iOS 14.5, permettant aux utilisateurs de définir un autre service de musique au lieu d’Apple Music par défaut pour les demandes Siri. Peut-être que cette hypothèse était attendue, après qu’Apple ait autorisé les utilisateurs à définir leur navigateur Web préféré avec iOS 14, s’ils ne voulaient pas utiliser Safari, ou pour les applications de messagerie si Apple Mail n’est pas par défaut. Cependant, Apple a depuis clarifié le fonctionnement de la fonctionnalité d’application de streaming de musique par défaut dans les versions bêta d’iOS 14.5.

Tout a commencé lorsque la version bêta d’iOS 14.5 a commencé à demander aux utilisateurs de spécifier de quelle application musicale, ils souhaitaient que les résultats soient extraits, lorsqu’ils ont appelé Siri pour demander à lire de la musique. Pour la plupart des intentions et des hypothèses, cela reviendrait à définir une nouvelle application par défaut pour la diffusion de musique en continu. Cependant, Apple ne le pense pas. Il s’agit plutôt d’une fonctionnalité basée sur l’intelligence Siri – dit le géant de la technologie dans une clarification apportée à Techcrunch. Cela signifie que les résultats et les données de différentes applications de diffusion de musique peuvent aider Siri à mieux comprendre vos préférences d’écoute de musique au fil du temps et à améliorer les résultats. Lorsque vous demandez à Siri de lire de la musique (chanson, artiste, album ou liste de lecture) avec iOS 14.5, Siri se retourne et vous demande de choisir un service que vous souhaitez choisir pour lire ce que vous venez de demander. Pourtant, Siri peut vous demander de choisir l’application de streaming préférée à tout moment plus tard lorsque vous faites une autre demande – ce ne serait pas le cas si l’application que vous avez sélectionnée était réellement définie par défaut.

Apple confirme également qu’iOS 14.5 n’aura aucune option pour modifier l’application de diffusion de musique par défaut et Apple Music continuera de l’être. Pourtant, la fonction Siri-intelligence prendra en charge la plupart, sinon la totalité, des applications de streaming installées sur votre Apple iPhone – cela comprend Apple Music, Spotify, les podcasts Apple et plus encore. Les développeurs d’applications auront la possibilité de permettre à Siri d’accéder à des fonctionnalités plus intelligentes à partir de leur application, contribuant ainsi à des réponses personnalisées et précises. L’ajout de cette fonctionnalité Siri ne change pas non plus la façon existante de sélectionner manuellement une application que vous souhaitez utiliser pour la musique – par exemple, vous pouvez toujours dire «jouer de la musique transe sur Spotify» et Siri lancera Spotify et jouera votre transe préférences musicales à partir de là.

Nous ne savons toujours pas si cette fonctionnalité apparaîtra, dans exactement ce format, lorsque la version finale d’iOS 14.5 sera disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone. Pourtant, l’ajout de cette option pour choisir d’autres applications de streaming musical installées sur votre téléphone, dans une sorte de mode par défaut lorsque vous demandez à Siri, pourrait être une réponse aux allégations portées contre Apple pour ce que l’on a appelé un comportement anticoncurrentiel. Spotify, qui rivalise avec l’application de streaming Apple Music, a également critiqué ce qu’il appelle un avantage injuste pour Apple Music au sein du propre écosystème d’appareils et de plates-formes d’Apple, ainsi que la commission qu’Apple conserve pour les achats via l’application – jusqu’à 30 % de la transaction, selon le type d’achat intégré effectué par un utilisateur. Plus tôt cette semaine, les régulateurs britanniques ont commencé à sonder les allégations de monopole de l’App Store et à déterminer si Apple détient une position dominante dans la distribution d’applications sur ses appareils. Apple n’autorise aucun magasin d’applications tiers sur aucune de ses plates-formes: iOS pour iPhone, iPadOS pour l’iPad d’Apple et macOS pour les appareils informatiques Mac.

«L’App Store a été un moteur de succès pour les développeurs d’applications, en partie à cause des normes rigoureuses que nous avons mises en place – appliquées de manière juste et équitable à tous les développeurs – pour protéger les clients contre les logiciels malveillants et empêcher la collecte de données effrénée sans leur consentement.» Apple a déclaré dans un communiqué, rapporté par Reuters. Auparavant, les autorités néerlandaises ont également ouvert une enquête similaire, tandis que l’année dernière, la Commission européenne a également lancé une mission d’enquête sur les frais de commission de l’App Store.