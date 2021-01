Apple est sur le point de réduire sa dépendance vis-à-vis des lignes de production en Chine en tant que centre de fabrication de ses gammes de produits iPhone, iPad et Mac. Il s’avère que l’Inde et le Vietnam devraient être les plus grands gagnants, car Apple cherche non seulement à diversifier les lignes de production, mais également à accélérer la production de l’iPhone et de l’iPad. Il y a eu des rapports persistants tout au long de l’année dernière selon lesquels Apple renforçait ses bases dans d’autres pays pour aider à augmenter les chiffres de production, en particulier après la pandémie de coronavirus qui a fermé des usines et des lignes de production en Chine pendant une partie importante du premier semestre de l’année dernière. Cela arrive à un moment où Apple a publié les derniers chiffres trimestriels et ils battent des records. La société a enregistré un chiffre d’affaires record de 111,4 milliards de dollars et a enregistré des gains significatifs dans toutes ses gammes de produits, y compris l’iPhone, le Mac, l’iPad et les appareils portables tels que l’Apple Watch et les gammes de produits audio AirPods.

Un rapport de Nikkei Asie dit qu’Apple va de l’avant avec des plans pour se concentrer sur le renforcement de la production en dehors de la Chine, même si le nouveau gouvernement américain devrait prendre des mesures pour apaiser les tensions entre les États-Unis et la Chine. Le rapport indique qu’Apple se tourne vers l’Inde pour accélérer la production d’iPhone et devrait démarrer la production de la série Apple iPhone 12 Made in India dès ce trimestre. Jusqu’à présent, les partenaires d’Apple en Inde, dont Foxconn et Wistron, fabriquent des iPhones de la génération précédente, y compris la série iPhone 11 et l’iPhone XR. Cela a aidé Apple, qui a annoncé des chiffres très solides en Inde pour le trimestre festif, qui a également coïncidé avec le lancement de la boutique en ligne Apple India.

Nous avions signalé plus tôt cette semaine qu’Apple avait doublé sa part de marché dans l’espace indien des smartphones, au cours du trimestre d’hiver. Il s’avère que l’Apple iPhone 12, l’Apple iPhone 11 et l’iPhone XR ont été les téléphones les plus populaires en Inde pendant les mois d’hiver, ce qui signifie qu’Apple a doublé sa piqûre sur le marché indien des smartphones à 4%. Apple a également enregistré une croissance annuelle de 60% en Inde, tandis que le trimestre festif, qui a vu la boutique en ligne Apple India passer en direct juste avant les festivals de Dussehra et Diwali, a enregistré une croissance de 100% sur un an.

Tout au long de l’été 2020 et à l’approche de la saison des fêtes, le gouvernement indien a déployé l’offre d’incitation liée à la production (PLI) par étapes pour promouvoir la fabrication locale et faire de l’Inde un centre de fabrication et d’exportation. En juin, le gouvernement a lancé une offre PLI étendant des incitations d’environ Rs 41 000 crore pour atteindre les objectifs de fabrication locaux pour les entreprises technologiques et les produits technologiques. Apple et les partenaires de fabrication d’Apple en Inde, dont Foxconn et Wistron, ont annoncé leur participation au programme. Apple a également participé à l’initiative Make In India, et la société a commencé la production de la série iPhone 11, les derniers iPhones de l’époque, en Inde l’année dernière.

On s’attend à ce que la production de l’iPad d’Apple commence au Vietnam d’ici le milieu de 2021, et Apple souhaite également augmenter la production d’appareils informatiques Mac ainsi que des haut-parleurs intelligents HomePod en Asie du Sud-Est. Foxconn a déjà investi 270 millions de dollars pour créer une filiale au Vietnam l’année dernière, afin d’étendre la capacité de production des lignes de matériel d’Apple. Le rapport indique également qu’Apple renforce les capacités de production de Mac Mini en Malaisie, tandis qu’une grande partie de la production de MacBook devrait passer au Vietnam. À l’heure actuelle, la plupart des ordinateurs Mac sont fabriqués en Chine.

Apple peut prendre ce risque de déplacer son objectif de production hors de Chine et de l’étendre à plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ainsi qu’en Inde. Apple a déclaré un chiffre d’affaires record pour le premier trimestre 2021. La société a enregistré un chiffre d’affaires record de 111,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Dans les résultats du premier trimestre 2021 pour le trimestre qui s’est terminé en décembre, Apple indique que les ventes internationales ont représenté jusqu’à 64% du chiffre d’affaires du trimestre. C’était également une bonne performance pour l’ensemble de la gamme de produits Apple. Les ventes d’iPhone, où l’intérêt pour la nouvelle série iPhone 12 était sans aucun doute, ont représenté près de 66 milliards de dollars de revenus, tandis que les iPad ont atteint plus de 8,4 milliards de dollars et les appareils informatiques Mac ont généré plus de 8,6 milliards de dollars de revenus. Tous ces chiffres sont nettement plus élevés que le trimestre comparatif de l’année précédente.