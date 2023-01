Apple ne travaille pas activement sur le HomePod mini de deuxième génération, déclare Gurman

Apple ne travaille pas activement sur un HomePod mini de deuxième génération, selon Mark Gurman de Bloomberg qui dit qu’il ne croit pas qu’Apple développe une mise à jour du mini modèle de si tôt après le lancement surprise du HomePod pleine grandeur mis à niveau d’Apple cette semaine.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On dimanche, Gurman déclare: «Après le lancement d’un nouveau HomePod pleine grandeur, de nombreux utilisateurs ont commencé à poser des questions sur une mise à jour du mini modèle. Mais à ce stade, je ne crois pas qu’Apple travaille activement sur un tel produit. Le dernier HomePod n’inclut aucune nouvelle fonction majeure qui ne soit pas déjà dans le mini à 99 $, il n’y a donc pas de raison évidente de mettre à jour le modèle.

Apple a lancé le HomePod mini en 2020 et a lentement étendu la disponibilité du haut-parleur depuis en lançant la compatibilité Siri dans divers nouveaux pays et régions du monde.

Apple a ajouté trois nouvelles couleurs à la gamme de mini HomePod l’année suivante mais depuis, il est resté concentré sur la fourniture de mises à jour logicielles au haut-parleur et sur l’élargissement de ses langues prises en charge.

“Bien sûr, ce serait bien d’avoir plus de couleurs, un prix moins cher et un meilleur son et microphones, mais les vraies améliorations doivent probablement être apportées à l’arrière – avec l’intégration de Siri et de l’application”, a déclaré Gurman.