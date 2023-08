Apple ne réparera pas les HomePods, selon un employé de l’Apple Store

Il y a un peu moins de trois ans, nous avons embauché un entrepreneur pour terminer notre sous-sol, le transformant d’une pièce de rangement improvisée au sol en contreplaqué en une salle multimédia. Dans le cadre de la transition, j’ai finalement pu déplacer ma collection de disques et mon tourne-disque hors du salon, où ma femme avait dit qu’ils lui donnaient l’impression de vivre dans l’appartement d’un bohème de 22 ans, et dans le sous-sol , où je pouvais les jouer aussi fort et aussi longtemps que je le voulais.

Mais j’aime toujours écouter de la musique pendant le dîner et quand je fais la vaisselle et d’autres corvées à l’étage. Ainsi, en novembre 2020, j’ai lâché 299 $ sur un Pomme Haut-parleur HomePod pour remplacer les disques et la platine. J’ai choisi le HomePod parce que nous sommes une famille Apple. Nous avons tous des iPhones ou des iPads comme principaux appareils personnels, et ma musique numérique est enfermée sur un vieil iMac depuis 2010.

Le HomePod sonnait bien, fonctionnant aussi bien sur de nombreux types de musique différents – jazz, rock, hip-hop, tubes de danse des années 80, ambiant – vous l’appelez. Les basses étaient fortes et les médiums propres. Cela sonnait bien mieux que divers haut-parleurs Bluetooth bon marché que j’ai utilisés au fil des ans, et supérieur aux systèmes Sonos que j’ai entendus.

Mais le logiciel et l’expérience utilisateur globale étaient toujours bogués. Il n’a jamais aimé mon mélange éclectique de fichiers numériques provenant de différentes sources – j’ai beaucoup de morceaux de CD extraits et de vinyles, ainsi qu’une poignée de téléchargements iTunes et de chansons ultérieures que j’ai ajoutées à ma collection d’Apple Music, où nous avons un abonnement familial. Il s’étouffait souvent avec des chansons qui n’étaient pas disponibles sur Apple Music. Je suppose qu’il essayait de tout diffuser depuis le cloud au lieu de le tirer directement de mon téléphone via Bluetooth, et même si j’ai trouvé quelques solutions de contournement, ils ont parfois cessé de fonctionner et la musique se bloquait au milieu d’une chanson. C’était un peu ennuyeux, mais ça sonnait tellement bien et avait l’air cool, un mystérieux cylindre noir au milieu de notre salon, donc nous ne l’avons pas remplacé.

Il y a quelques nuits, il a complètement cessé de fonctionner. Non seulement il a disparu de mon réseau domestique, mais il ne s’allume plus et n’affiche plus rien sur l’écran. J’ai essayé diverses astuces des sites d’assistance d’Apple pour essayer de le réinitialiser, puis j’ai finalement suivi la recommandation d’assistance et pris rendez-vous au Genius Bar à l’Apple Store dans le centre commercial près de chez moi.

J’ai expliqué le problème et le technicien de service l’a branché, a appuyé plusieurs fois sur l’écran, a convenu avec moi qu’il était mort, puis a vérifié son iPad pour les options.

« Nous ne réparons pas les HomePods dans le magasin », a-t-elle expliqué. « Nous les remplaçons, nous ne les réparons pas. »

Mais ils ne remplaceraient pas le mien, car il n’était plus sous garantie AppleCare. J’ai demandé s’ils l’avaient réparé hors site ou s’ils connaissaient quelqu’un d’autre qui pourrait le regarder. Non. Mais elle serait heureuse de m’en vendre un nouveau pour 279 $, même s’il n’était accompagné que d’une garantie de 90 jours…

J’ai interrompu ce que j’ai reconnu comme son argumentaire de vente incitative AppleCare, pensant que je pourrais peut-être tirer quelque chose de l’ancien HomePod avant de l’envoyer à la décharge. Peut-être qu’ils le remettraient à neuf et le revendraient, comme Apple l’a fait avec vieux iPhone depuis quelques années maintenant. « Puis-je obtenir de l’argent pour un échange? »

« Juste du recyclage. »

Ce magnifique haut-parleur de 300 $ que j’avais acheté il y a moins de trois ans ne valait pas plus que les métaux de terres rares qu’il contenait. C’est vraiment lourd, ce qui le rend agréable comme butée de porte.