Apple ne prévoit plus de sortir un nouvel iPad Pro 14,1 pouces, selon un analyste

Apple aurait abandonné son intention de sortir un iPad Pro plus grand de 14,1 pouces, selon l’analyste d’affichage fiable Ross Young (via MacRumeurs), qui affirme que le projet a été annulé ou considérablement retardé, écrasant son rapport précédent plus tôt cette année qui suggérait que le nouvel appareil pourrait être lancé dès le début de 2023.

Devrait comporter un écran mini-LED avec prise en charge de ProMotionle nouvel iPad Pro 14,1 pouces devait être similaire aux modèles 11 pouces et 12,9 pouces existants, bien que les détails de l’appareil soient inconnus, avec un rapport séparé en été affirmant que l’appareil comporterait la puce M2 avec jusqu’à à 4 To de mémoire.

L’iPad Pro 14,1 pouces prétendument mis au rebut d’Apple aurait été le plus grand iPad jamais sorti, probablement destiné aux créatifs qui pourraient utiliser la grande toile pour l’édition de photos, les illustrations avec l’Apple Pencil, et plus encore.

Parler avec MacRumeursYoung a maintenant suggéré qu’Apple travaille sur des modèles d’iPad Pro OLED de 11,1 pouces et 13 pouces qui sortiront au début de 2024, les nouveaux appareils comportant probablement des cadres plus petits qui verraient la taille des écrans augmenter sur chaque modèle, sans changement global de la taille de l’appareil.