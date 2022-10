Apple ne devrait plus sortir de nouveaux Mac cette année, de nouveaux modèles devraient être lancés au premier trimestre de l’année 2023

Dans un demi-tour de dernière minute, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il ne croyait plus qu’Apple sortira de nouveaux Mac cette année, prévoyant que le lancement présumé des MacBook Pro et Mac mini M2 mis à niveau se produira probablement dans le premier trimestre du calendrier 2023.

Jusqu’à aujourd’hui, de nombreuses rumeurs circulaient selon lesquelles Apple annoncerait des versions basées sur M2 des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ainsi qu’une version améliorée du Mac mini avant la fin de l’année, beaucoup suggérant que le lancement pourrait avoir lieu. dès novembre.

Cependant, dans la dernière édition de la newsletter hebdomadaire Power On de Gurman, le rapport affirme que des sources lui ont dit qu ‘«Apple vise à introduire les modèles mis à niveau, y compris les versions basées sur M2 des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. —au premier trimestre de l’année civile 2023 ».

L’analyste respecté de l’industrie, Ming-Chi Kuo, a déjà partagé qu’il s’attend à Les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de nouvelle génération d’Apple présenteront des mises à niveau mineures par rapport aux machines M1 Pro et M1 Max actuelles dans la gamme d’Apple, en plus des puces mises à niveau.

En ce qui concerne le Mac mini, la machine devrait encore une fois avoir des mises à niveau relativement mineures par rapport au modèle actuel, malgré des performances améliorées grâce à une nouvelle version de la puce M2.

