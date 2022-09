Apple n’augmenterait pas la production de l’iPhone 14

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Pomme abandonne son intention d’augmenter la production des modèles d’iPhone 14 cette année en raison de la faible demande, selon un rapport de Bloomberg mardi. La société a lancé sa nouvelle série de téléphones phares en septembre et a ouvert les préventes pour le iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Le géant de la technologie aurait dit aux fournisseurs de rappeler les augmentations prévues de la fabrication sur l’ensemble de la gamme de produits pour le second semestre de cette année. Au lieu de cela, Apple vise à fabriquer 90 millions d’unités au cours de cette période, conformément à ses prévisions initiales, mais en supprimant une augmentation de production prévue d’environ 6 millions, a rapporté Bloomberg. La demande est plus élevée pour la version iPhone 14 Pro plus chère que pour le modèle moins cher, et un fournisseur a soi-disant changé son cours de production pour se concentrer sur les modèles Pro.

Tous les nouveaux téléphones iPhone 14 disposent de mises à niveau de l’appareil photo et d’une fonction de détection de collision. Les modèles d’entrée de gamme iPhone 14 et Plus commencent respectivement à 800 $ et 900 $. Les versions haut de gamme Pro et Pro Max sont livrées avec un Puce bionique A16détection de collision, Île dynamiqueet un prix de départ de 1 000 $ pour le Pro et 1 100 $ pour le Pro Max.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.