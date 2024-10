Apple (NASDAQ:AAPL) présente de nouveaux ordinateurs Mac avant les vacances

Le géant de l’électronique grand public Apple (AAPL) présente de nouveaux ordinateurs Mac à l’approche de la période chargée des achats des Fêtes de fin d’année.

Dans une publication sur les réseaux sociaux sur X, anciennement Twitter, le vice-président senior du marketing mondial d’Apple, Greg Joswiak, a dit aux gens de : « Mac (😉) vos calendriers ! Nous avons une semaine passionnante d’annonces à venir, à partir de lundi matin. Restez à l’écoute… »

Le message était accompagné d’une vidéo de six secondes montrant l’image du Finder qui est le gestionnaire de fichiers par défaut et le shell de l’interface utilisateur graphique utilisé sur tous les systèmes d’exploitation Macintosh. Apple devrait dévoiler plusieurs nouveaux produits au cours de la semaine à venir, à partir du 28 octobre, notamment des MacBook.

Une vague de nouveaux produits Apple

Il existe des spéculations non confirmées selon lesquelles Apple pourrait dévoiler de nouveaux ordinateurs de bureau Macintosh, ainsi que des ordinateurs portables MacBook, au cours de la semaine prochaine. Certains analystes prévoient qu’Apple dévoilera de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces, ainsi qu’un Mac mini redessiné à temps pour la saison des achats des fêtes. Les nouveaux Mac devraient fonctionner sur la puissante puce M4 de la société.

Les ordinateurs Mac sont l’un des nombreux nouveaux appareils et mises à niveau annoncés par Apple depuis septembre. Ces dernières semaines, la société a lancé son dernier iPhone et un nouvel iPad Mini. La semaine prochaine, Apple devrait également publier des mises à jour du micrologiciel pour iPhone, iPad et Mac qui donneront aux consommateurs un premier aperçu de « Apple Intelligence », les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) de l’entreprise.

L’action AAPL a augmenté de 20 % jusqu’à présent cette année.

Les actions AAPL sont-elles un achat ?

L’action Apple bénéficie d’une note consensuelle d’achat modéré parmi 34 analystes de Wall Street. Cette note est basée sur 23 recommandations d’achat, 10 de conservation et une de vente formulées au cours des trois derniers mois. L’objectif de prix moyen de l’AAPL de 248,34 $ implique un potentiel de hausse de 7,68 % par rapport aux niveaux actuels.

