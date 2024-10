Apple (NASDAQ : AAPL) réorganise le Mac Mini pour la première fois en 15 ans

Le stock technologique Apple (AAPL) a l’habitude de repousser les limites en matière de conception de produits. Mais un produit n’a pas bénéficié d’une refonte depuis près de 15 ans : le Mac Mini. Cela a changé, cependant, ce qui, avec de nombreuses autres nouvelles sur les produits, a donné aux actions Apple un léger coup de pouce dans les échanges de mardi après-midi.

Le Mac Mini n’a pas été repensé depuis 2010, a noté un CNBC rapport, donc le voir subir une telle refonte était probablement en retard. La version plus petite d’Apple de sa gamme d’ordinateurs de bureau, le nouveau Mac Mini, est encore plus légère et plus petite qu’elle ne l’était auparavant. Et, bien sûr, un peu plus de puissance était ajoutée sous son capot. Désormais, le Mac Mini dispose d’un processeur M4, ou dans certains cas, d’un M4 Pro, la version encore plus puissante.

Coûtant seulement 599 $, il a été conçu à l’origine comme un moyen de gagner des affaires auprès des utilisateurs de longue date de la plate-forme Windows. Avec le Mac Mini, il suffisait aux utilisateurs de brancher un clavier et un écran externe (écran externe non inclus) et c’était parti. Il s’avère que ces applications étaient particulièrement populaires auprès des développeurs d’applications iPhone, ce qui a donné à Apple une sorte de marché.

Des AirPods pour tout le monde ?

Nous savons que les AirPods Pro d’Apple remplissent une fonction nouvelle et largement inattendue en tant qu’aides auditives, depuis que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le cas d’utilisation il y a quelque temps. Mais un nouveau rapport de Engadget suggère que cette décision pourrait avoir un effet collatéral inattendu : les gens portent des écouteurs partout.

Puisque la fonction de l’aide auditive est désormais « validée cliniquement », Engadget Le rapport suggère que les AirPods d’Apple pourraient soudainement devenir encore plus en vogue qu’ils ne le sont actuellement. Et pas seulement comme appareils pour un téléphone ou un lecteur de musique, mais plutôt comme des outils quotidiens pour aider à l’audition.

Apple est-il un achat, une conservation ou une vente ?

En ce qui concerne Wall Street, les analystes ont une note consensuelle d’achat modéré sur les actions AAPL sur la base de 23 achats, huit prises et deux ventes attribuées au cours des trois derniers mois, comme l’indique le graphique ci-dessous. Après une hausse de 38,15 % du cours de son action au cours de l’année écoulée, l’objectif de cours moyen AAPL de 247,32 $ par action implique un potentiel de hausse de 5,74 %.

