Apple (NASDAQ : AAPL) lance le nouvel iPad Mini

Le géant de l’électronique grand public Apple (AAPL) a dévoilé un nouvel iPad mini destiné aux consommateurs soucieux de leur budget. Il s’agit de la première mise à jour de la plus petite tablette de l’entreprise depuis 2021.

Lors du lancement de l’appareil, Apple a déclaré que son nouvel iPad mini est livré avec un processeur A17 Pro plus rapide, la même puce que celle utilisée dans l’iPhone 15 Pro. La direction a déclaré que le dernier iPad mini sera capable de prendre en charge « Apple Intelligence », le terme utilisé pour décrire les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) de l’entreprise.

Le dernier iPad mini sera disponible à l’achat en ligne et dans les Apple Store à partir du 23 octobre de cette année. Son prix de départ est de 499 $, ce qui en fait l’un des appareils Apple les plus abordables. L’iPad mini a une base de fans dévoués parmi les consommateurs qui apprécient non seulement son prix, mais aussi son utilité et son écran compact de 8,3 pouces qui le rendent idéal pour lire des livres.

Au-delà de l’iPhone

Le nouvel iPad mini sort à un moment où les ventes de l’iPhone signature d’Apple ralentissent après des années de croissance rapide. Pour le deuxième trimestre de cette année, Apple a annoncé que ses ventes d’iPhone avaient diminué de 1 % par rapport à l’année précédente, poursuivant ainsi une tendance à la baisse qui dure depuis plus d’un an.

Alors que l’iPhone continue de générer le plus de revenus pour Apple, représentant 46 % des ventes totales de l’entreprise au deuxième trimestre de cette année, l’entreprise constate une croissance plus importante dans d’autres domaines de son activité, tels que les « services » qui incluent des garanties, le cloud. stockage et abonnements.

La plus forte croissance au cours du dernier trimestre d’Apple est venue de la division iPad de la société, dont les ventes ont augmenté de près de 24 % sur un an pour atteindre 7,16 milliards de dollars. Apple a lancé un nouvel iPad pleine taille ce printemps, et il s’agissait de la première nouvelle version de la tablette depuis 2022, entraînant une vague de mises à niveau parmi les consommateurs.

L’action AAPL a gagné 22 % jusqu’à présent cette année.

Les actions AAPL sont-elles un achat ?

L’action Apple bénéficie d’une note consensuelle d’achat modéré parmi 34 analystes de Wall Street. Cette note est basée sur 23 achats, 10 prises et une vente émis au cours des trois derniers mois. L’objectif de prix moyen de l’AAPL de 248,90 $ implique une hausse de 6,48 % par rapport aux niveaux actuels.

