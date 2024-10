Apple n’a pas été le premier à utiliser l’IA, mais ce sera le meilleur, en mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la vitesse, affirme Tim Cook – Firstpost

Alors que pour de nombreux acteurs du secteur, il peut sembler qu’Apple a été lent, Cook reste imperturbable. Il a souligné qu’Apple développait l’IA sous le label Machine Learning depuis plus d’une décennie, en se concentrant sur le raffinement et le perfectionnement de ses offres. En savoir plus

Bien qu’Apple n’ait pas été le premier à se lancer dans l’intelligence artificielle (IA), le PDG Tim Cook pense qu’elle deviendra le leader dans ce domaine. Parlant d’Apple Intelligence alors que la fonctionnalité commence à être déployée auprès des utilisateurs réguliers, Cook a expliqué que l’approche de l’entreprise en matière d’IA ne consiste pas à être la plus rapide mais à offrir la meilleure expérience aux utilisateurs.

Alors que de nombreux acteurs du secteur ont noté qu’Apple semble être à la traîne, potentiellement deux ans derrière ses concurrents, Cook reste imperturbable.

Il a souligné qu’Apple développe l’IA sous le label Machine Learning depuis plus d’une décennie, en se concentrant sur le raffinement et le perfectionnement de ses offres. Il a expliqué que l’objectif d’Apple n’est pas de courir pour être le premier mais de s’assurer qu’ils proposent des produits significatifs et bien pensés.

Cook a reconnu que l’innovation prend du temps, expliquant qu’elle nécessite une itération minutieuse et une attention aux moindres détails.

Pour Apple, il est plus important de lancer des produits prêts à avoir un réel impact que de se précipiter sur les tendances. Si l’entreprise parvient à atteindre à la fois rapidité et qualité, elle y parviendra, a-t-il déclaré, mais sa priorité absolue sera toujours d’offrir la meilleure expérience possible.

S’adressant au Wall Street Journal, a déclaré Cook dans une nouvelle interview. « Nous n’avons pas été les premiers à faire du renseignement, mais nous l’avons fait de la manière que nous pensons être la meilleure pour le client. »

Cook a révélé qu’Apple Intelligence avait déjà commencé à influencer sa routine quotidienne. Il a expliqué que l’outil de résumé des e-mails de la fonctionnalité a transformé la façon dont il gère sa boîte de réception, améliorant considérablement son efficacité.

Pour Cook, la capacité de gagner de petites plages de temps tout au long de la journée s’est accumulée et s’est traduite par un changement notable dans sa productivité, remodelant même certaines de ses habitudes.

Tout en reconnaissant que son expérience personnelle n’est qu’un exemple, Cook estime qu’Apple Intelligence offrira des avantages tout aussi importants à tout le monde.

Il a qualifié ces améliorations de « profondes » et a suggéré que la technologie conduirait les utilisateurs sur une nouvelle courbe d’innovation. Il a toutefois prévenu que l’impact total ne sera pas immédiat, mais il est convaincu qu’il se fera sentir au fil du temps, améliorant ainsi la vie quotidienne de tous.

Apple prévoit de lancer Apple Intelligence progressivement, et les déploiements régionaux commenceront bientôt. La première version majeure devrait arriver le 28 octobre 2024, marquant le début de ce que Cook estime être un voyage transformateur pour l’entreprise et ses utilisateurs.

Alors que d’autres entreprises ont peut-être été plus rapides à commercialiser l’IA, Apple semble prête à prouver qu’en fin de compte, l’excellence compte plus que la vitesse.