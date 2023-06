Apple n’a pas annoncé RCS pour iMessage

Google veut vraiment qu’Apple « corrige les SMS ». Leur campagne pour essayer de convaincre Apple d’inclure RCS dans iMessage n’a pas ralenti et est toujours au centre de leur argumentaire de messagerie. En fait, lors de Google I/O il y a quelques semaines, Google a de nouveau clairement indiqué qu’il aimerait voir Apple adopter les fonctionnalités de messagerie avancées qui ont pris le pas sur les SMS sur Android.

Aujourd’hui, lors de la propre conférence des développeurs d’Apple, WWDC, nous avons pensé pendant trois secondes : « Hé, je me demande s’ils vont surprendre le monde et annoncer RCS pour iMessage ? » Les gens, ils ne l’ont pas fait. Ils ont beaucoup parlé de Messages sur iOS et de certains changements à venir, mais ils n’ont absolument pas annoncé le support RCS.

Ils ont consacré une section entière aux nouveautés de Messages, en parlant de nouveaux autocollants fantaisistes fabriqués à partir de tous les emoji, d’une fonction de suivi d’enregistrement de personne à personne, de filtres de recherche et d’un nouveau menu qui se souvient de vos éléments les plus utilisés. Apple continue de faire progresser les messages sur l’iPhone sans avoir à tenir compte de ceux qui n’ont pas d’iPhone, ce que Google veut qu’ils fassent.

RCS, encore une fois, ne faisait pas partie de la conversation.

Alors qu’Apple parcourait tout ce qui était nouveau, à chaque pause, j’espérais un « Et devinez quoi, nous ne voulons pas que quiconque soit victime de haine ou d’intimidation à cause de la couleur de sa bulle de messagerie, nous adoptons donc une norme de messagerie texte que ceux qui n’ont pas d’iPhone utilisent. Ils ne l’ont pas fait. Ils auraient pu. Mais nous connaissons leur position à ce sujet. Apple et son équipe de direction sont bien conscients de la puissance d’iMessage et de la manière dont il maintient les utilisateurs sur les appareils Apple. Ils veulent que vous achetiez un iPhone à votre mère plutôt que de faire ce qu’il faut dans la messagerie.

Il y a toujours une faible chance qu’Apple adopte le RCS à un moment donné dans le futur. Le problème est que je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup d’avantages pour eux à le faire. Google doit leur vendre quelque chose au-delà du simple « Vous pourriez réparer les SMS pour les utilisateurs d’Android et empêcher les adolescents de s’intimider les uns les autres ! » Parce qu’Apple ne se souciera jamais des utilisateurs d’Android, et pour les adolescents, ils savent probablement que la plupart finiront par passer à un iPhone pour résoudre ce problème de bulle verte et bleue.

Peut être l’année prochaine.