Apple Music Sing offre le mode karaoké aux abonnés

Apple a dévoilé mardi Apple Music Sing, une nouvelle fonctionnalité de karaoké qui permet aux abonnés de chanter sur leur musique préférée avec des paroles en temps réel et des voix réglables.

La fonction, qui fait partie de la Service de diffusion Apple Music, fera ses débuts plus tard ce mois-ci aux côtés de 50 listes de lecture dédiées. Un élément amusant est que vous pourrez chanter des duos et des voix de secours, avec des paroles qui « s’animent indépendamment de la voix principale pour faciliter le suivi des utilisateurs », explique Apple.

L’interface Apple Music vous permettra d’ajuster le niveau des voix, et comme les voix principales sont généralement mixées au centre, cela est facile à réaliser avec la plupart des logiciels audio modernes.

Apple Music Sing est une autre fonctionnalité intéressante pour le concurrent d’Apple à Spotify, qui coûte également 10 $ par mois et comprend 90 millions de pistes, plus Dolby Atmos et de la musique sans perte.

Apple Music Sing sera disponible plus tard en décembre pour les abonnés Apple Music du monde entier sur iPhone, iPad et le nouvelle boîte de diffusion Apple TV 4K. On ne sait pas encore si les applications tierces bénéficieront également de la fonctionnalité.