Apple Music Sing est désormais disponible avec des fonctionnalités de type karaoké, notamment des paroles en temps réel et de nouvelles voix réglables

Apple a lancé Apple Music Sing aujourd’hui avec le déploiement d’iOS 16.2, iPadOS 16.2 et tvOS 16.2, apportant la nouvelle fonctionnalité de type karaoké qui permet aux utilisateurs de chanter avec leurs chansons préférées avec des voix réglables et des paroles en temps réel dans l’Apple Application musicale sur iPhone, iPad et la nouvelle Apple TV 4K.

Apple Music Sing offre plusieurs vues lyriques aux utilisateurs pour leur permettre de prendre la tête, d’effectuer des duos, de chanter des sauvegardes, et plus encore dans un véritable style karaoké, avec Apple Music publiant 50 listes de lecture compagnons dédiées “comprenant toutes les chansons épiques, duos, refrains, et des hymnes qui ont poussé les gens du monde entier à chanter » – entièrement optimisé pour l’expérience Apple Music Sing.