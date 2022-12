Apple Music Sing arrive plus tard ce mois-ci pour étancher votre soif de karaoké

Aujourd’hui, Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui arrivera sur son service de streaming Apple Music “plus tard ce mois-ci”. Il s’appelle Apple Music Sing et sera disponible pour tous les abonnés Apple Music dans le monde, sur les iPhones, les iPads et la nouvelle Apple TV 4K.

Pensez-y comme à la version karaoké d’Apple et vous ne serez pas très loin. Apple Music Sing est une extension de l’expérience des paroles, qui vous permet de chanter vos chansons préférées. Vous pouvez ajuster le niveau de la voix de la chanson afin de pouvoir chanter avec l’artiste, ou même prendre les devants et les faire taire complètement si c’est ce que vous souhaitez.

De plus, les lignes vocales chantées simultanément peuvent s’animer indépendamment des voix principales, vous pouvez donc conserver les voix d’accompagnement pour faciliter le suivi de la mélodie. Bien sûr, les paroles sont affichées en temps réel, sinon cela ne fonctionnerait pas. Il y a même une vue Duo qui montre plusieurs chanteurs dans une chanson sur les côtés opposés de l’écran afin que vous puissiez avoir un ami ou un membre de la famille avec vous pour vous amuser.

Dans le même temps, Apple Music lance une suite de plus de 50 listes de lecture associées dédiées qui présentent “toutes les chansons, duos, refrains et hymnes épiques qui ont poussé les gens du monde entier à chanter”, note la société dans son communiqué de presse officiel. Et tout cela sera, bien entendu, entièrement optimisé pour Apple Music Sing.

La source