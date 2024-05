Apple Music révèle la liste des 100 meilleurs albums

Au cours de la dernière semaine, Apple Music a lentement dévoilé les titres inclus dans sa liste des « 100 meilleurs albums ». Aujourd’hui, les 10 meilleurs albums ont été dévoilés, avec celui de Miss Lauryn Hill La mauvaise éducation de Lauryn Hill revendiquant la première place. Le top cinq est complété par Michael Jackson. Thriller; Les Beatles’ Route de l’Abbaye; La pluie violette du prince ; et celui de Frank Ocean Blond.

Le top 10 comprend également celui de Stevie Wonder Chansons dans la clé de la vie; Celui de Kendrick Lamar bon enfant, mAAd city (version Deluxe); Amy Winehouse Retour au noir; Le Nirvana Pas grave; et celui de Beyoncé Limonade.

En toute honnêteté, il s’agit d’un top 10 assez sûr, surtout si l’on considère le drame qui s’est déroulé lorsque Apple a dévoilé les choix 11 à 20 et a placé celui d’Adele. 21 au n°15 et celui de Taylor Swift 1989 (version Taylor) au n°18 – devant des albums comme celui de Dr. Dre La ChroniqueLes garçons de la plage’ Sons d’animauxLes Beatles’ Revolvercelui de Bruce Springsteen Né pour couriret Miles Davis Sorte de bleu.

Les listes sont très subjectives et conçues pour susciter une réaction. Personnellement, je pense que des albums comme celui de Fleetwood Mac Rumeurs (#11), celui de Joni Mitchell Bleu (#16), et celui des Clash L’appel de Londres (#35) sont beaucoup trop faibles. La liste manque également d’albums de Stooges, Leonard Cohen, Fiona Apple, Sly Stone, Slayer, The Police et Paul Simon (plus celui de Kendrick Lamar). Pimper un papillon) en faveur d’artistes plus récents comme Travis Scott, Bad Bunny et Kacey Musgraves. Mais les listes sont très subjectives et conçues pour susciter une réaction (pour le contexte : voici notre liste des 100 meilleurs albums de tous les temps publiés en 2022).

Quelques autres statistiques rapides : cinq artistes ont plusieurs entrées dans le top 100 d’Apple : Radiohead (Enfant A, OK Ordinateur); Stevie Wonder (Visions intérieures, Chansons dans la clé de la vie); Beyoncé (Beyoncé, Limonade); Prince (Signez O’The Times, Pluie mauve); et les Beatles (Revolver, Route de l’Abbaye). Le dernier album inclus dans la liste ? Si tu ne comptes pas 1989 (version Taylor)sorti en octobre 2023, cette distinction revient ensuite à SZA SOSarrivé en décembre 2022.

Selon Apple, la liste a été élaborée par « une équipe d’experts aux côtés d’un groupe sélectionné d’artistes, dont Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon et Nia Archives, ainsi que des auteurs-compositeurs, producteurs. , et les professionnels du secteur. La liste est une déclaration éditoriale, totalement indépendante de tout numéro de streaming sur Apple Music – une lettre d’amour aux disques qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons et écoutons.

Quoi qu’il en soit, consultez le top 100 complet ci-dessous et apprenez-en plus sur chaque sélection. ici.

Les 100 meilleurs albums d’Apple Music

100. Discussion sur le corps – Robyn

99. Hôtel California – Les Aigles

98. ASTROWORLD – Travis Scott

97. Rage contre la machine – Rage contre la machine

96. Héroïne pure – Lorde

95. Confessions – USHER

94. Faux – Enterrement

93. Une place à table – Solange

92. Flower Boy – Tyler, le créateur

91. Écoutez sans préjugés Vol. 1 – Georges Michel

90. De retour en noir – AC/DC

89. Le monstre de la renommée (édition de luxe) – Lady Gaga

88. Je t’ai jeté un sort – Nina Simone

87. Lignes bleues – Attaque massive

86. Ma vie – Mary J Blige

85. Heure d’or – Kacey Musgraves

84. Levrette – Snoop Dogg

83. Chevaux – Patti Smith

82. Devenez riche ou mourez en essayant – 50 cents

81. Après la ruée vers l’or – Neil Young

80. Le LP de Marshall Mathers – Eminem

79. Norman F ****** Rockwell! – Lana del Rey

78. Au revoir Yellow Brick Road – Elton John

77. Comme une prière – Madonna

76. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

75. Supa Dupa Fly – Missy Eliott

74. Spirale descendante – Clous de neuf pouces

73. Aja – Steely Dan

72. SOS-SZA

71. Trans-Europe Express – Kraftwerk

70. Tout droit sorti de Compton – RNF

69. Maître des marionnettes (Remasterisé) – Metallica

68. Est-ce que c’est ça – Les coups

67. Factice – Portishead

66. La reine est morte – Les Smiths

65. 3 pieds de haut et montant – De La Soul

64. Baduizm – Erykah Badu

63. Êtes-vous expérimenté? – L’expérience Jimi Hendrix

62. Tous les yeux sur moi – 2Pac

61. Amour Deluxe – Sade

60. The Velvet Underground et Nico (édition 45e anniversaire) – Velvet Underground & Nico

59. UN M – Singes arctiques

58. (Quelle est l’histoire) Morning Glory – Oasis

57. Vaudou – D’Angelo

56. Désintégration (Remasterisé) – The Cure

55. ANTI-Rihanna

54. Un amour suprême – John Coltrane

53. Exilé sur Main Street (Remasterisé en 2010) – Les Rolling Stones

52. Appétit pour la destruction – Guns ‘N Roses

51. Signez O’The Times – Prince

50. Chiens d’amour (Remasterisé 2018) – Kate Bush

49. L’arbre de Josué – U2

48. Boutique de Paul – Beastie Boys

47. Prenez soin de vous (version Deluxe) – Drake

46. ​​Exodus ((Remasterisé en 2013) – Bob Marley et les Wailers

45. Homogène – Björk

44. Visions intérieures – Stevie Wonder

43. Restez dans la lumière – Têtes parlantes

42. Contrôle – Janet Jackson

41. Aquemini-OutKast

40. Je n’ai jamais aimé un homme comme je t’aime – Aretha Franklin

39. Illmatique – Nas

38. Tapisserie – Carole King

37. Entrez dans le Wu-Tang (36 chambres) [Expanded Edition] – Le clan Wu-Tang

36. BEYONCÉ – Beyoncé

35. L’appel de Londres – Le choc

34. Il faut une nation de millions de personnes pour nous retenir – Public Enemy

33. Enfant A – Radiohead

32. Prêt à mourir (The Remaster) – Notorious BIG

31. Jagged Little Pill (Remasterisé) – Alanis Morissette

30. QUAND NOUS S’ENDORTONS TOUS, OÙ ALLONS-NOUS ? -Billie Eilish

29. La théorie bas de gamme – Une tribu appelée Quest

28. La face cachée de la lune – Pink Floyd

27. Led Zeppelin II – Led Zeppelin

26. Mon beau fantasme sombre et tordu – Kanye West

25. Une sorte de bleu – Miles Davis

24. L’ascension et la chute de Ziggy Stardust et des araignées de Mars (Remasterisé en 2012) – David Bowie

23. Découverte – Daft Punk

22. Né pour courir – Bruce Springsteen

21. Revolver – Les Beatles

20. Sons d’animaux – Les Beach Boys

19. La Chronique – Dr Dre

18. 1989 (version de Taylor) – Taylor Swift

17. Que se passe-t-il – Marvin Gaye

16. Bleu – Joni Mitchell

15. 21 – Adèle

14. L’autoroute 61 revisitée – Bob Dylan

13. Le plan – Jay-Z

12. OK Ordinateur – Radiohead

11. Rumeurs – Fleetwood Mac

10. Limonade – Beyoncé

09. Peu importe – Nirvana

08. Retour au noir – Amy Winehouse

07. bon enfant, mAAd city (version Deluxe) – Kendrick Lamar

06. Chansons dans la clé de la vie – Stevie Wonder

05. Blonde – Frank Océan

04. Purple Rain – Prince et la révolution

03. Abbey Road – Les Beatles

02. Thriller-Michael Jackson

01. La mauvaise éducation de Lauryn Hill – Lauryn Hill