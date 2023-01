Apple Music Replay 2023 maintenant disponible, montrant vos meilleures chansons, albums et artistes de l’année jusqu’à présent

Apple a publié sa liste de lecture Apple Music Replay 2023, qui corrèle dynamiquement vos chansons, albums et artistes les plus écoutés de l’année et les place dans une liste de lecture qui se met à jour chaque semaine pour afficher les nouvelles pistes que vous écoutez fréquemment et pour supprimer les autres qui ne le font pas. t le faire dans la liste.

La liste de lecture, qui affiche jusqu’à 100 des chansons préférées d’un utilisateur, répertorie toutes les meilleures pistes d’un utilisateur, avec sa chanson la plus jouée de l’année, mise à jour chaque semaine pour refléter les changements dans les habitudes d’écoute de l’utilisateur au fil du temps.

En raison du début de l’année, certains utilisateurs n’ont peut-être pas encore suffisamment d’historique pour remplir une liste de lecture complète. Dans ce cas, Apple affichera une sélection de chansons et augmentera progressivement la taille de la liste de lecture “Replay 2023” au fil des semaines.

Comment écouter votre liste de lecture Apple Music Replay personnalisée

Visite replay.music.apple.com depuis votre iPhone, iPad, Mac ou PC

depuis votre iPhone, iPad, Mac ou PC Connectez-vous à l’aide de l’identifiant Apple associé à votre abonnement Apple Music

Appuyez sur le bouton Démarrer pour accéder à Apple Music Replay

Faites défiler vers le bas de la page Replay et accédez à la liste de lecture “Your Replay Mix”

Appuyez sur Ouvrir dans Apple Music pour ajouter la liste de lecture personnalisée à l’application du lecteur de musique

Voici comment accéder à Apple Music Replay sur iPhone