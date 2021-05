Apple Music pour obtenir un son sans perte et Dolby Atmos sans frais supplémentaires

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il offrirait deux nouvelles fonctionnalités à ses abonnés Apple Music, l’audio sans perte et les pistes Dolby Atmos. Les deux fonctionnalités seront disponibles en juin sans frais supplémentaires.

Apple proposera toute sa bibliothèque de 75 millions de chansons sans perte. Le codec de choix d’Apple est son ALAC (Apple Lossless Audio Codec), qui est open-source et libre de droits. Les pistes sans perte commenceront à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz, et iront jusqu’à 24 bits à 48 kHz en fonction des pistes. Ces pistes seront lisibles sur tous les appareils Apple récents et autres appareils compatibles.

De plus, il y aura également un niveau Hi-Resolution Lossless, qui passera à 24 bits à 192 kHz. En raison de la grande taille des fichiers et des exigences matérielles supplémentaires, l’option Hi-Resolution Lossless devra être activée séparément via les paramètres et nécessitera un DAC externe.

En plus de cela, Apple proposera également une sélection de pistes dans le nouveau format audio Dolby Atmos, dans ce qu’Apple appelle Spatial Audio. Actuellement, seuls « des milliers » de pistes sont disponibles dans Spatial Audio mais d’autres seront ajoutées régulièrement.

Les pistes disponibles en Dolby Atmos seront lues automatiquement en mode Spatial Audio sur tous les écouteurs AirPods et Beats avec la puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés des récents modèles iPhone, iPad et Mac.

Il n’est pas encore tout à fait clair si Dolby Atmos sera disponible pour tous les clients Apple Music ou uniquement pour ceux qui possèdent des appareils Apple. Alors que Spatial Audio est une fonctionnalité Apple, Dolby Atmos est disponible sur d’autres plates-formes depuis un certain temps, y compris les appareils Android.

Apple est le dernier joueur à accéder au format audio et surround sans perte sur son service de streaming musical. Tidal, par exemple, propose depuis quelques années à la fois des pistes audio sans perte et des pistes Dolby Atmos. D’autres comme Amazon, Spotify et Deezer proposent également un son sans perte. Cependant, tous ces services l’ont proposé à un coût supplémentaire, alors qu’Apple est le premier à le proposer dans le cadre de l’abonnement de base.

L’audio sans perte est un son qui conserve toutes les informations du fichier source. La plupart de l’audio que nous diffusons ou téléchargeons aujourd’hui a été compressé avec des techniques avec perte pour réduire la taille des fichiers. Ces techniques de compression éliminent stratégiquement des parties de l’audio que l’oreille humaine ne peut pas entendre facilement, mais en fonction des techniques et de l’équipement utilisés, sans parler de l’auditeur, les limites de l’audio compressé peuvent être exposées. Avec l’audio sans perte, il n’y a pas de perte de qualité car les fichiers sont identiques à l’audio source.

Cependant, tous les fichiers audio sans perte ne sont pas créés égaux. Apple propose également un son haute résolution, qui est également sans perte, mais offre une profondeur de bits et des taux d’échantillonnage plus élevés, ce qui préserve encore plus l’enregistrement d’origine. Une grande partie de cela a tendance à être dans la région qui est en dehors de l’audition humaine, c’est pourquoi l’audio haute résolution a souvent été un sujet de débat, car il prétend offrir des améliorations dans des domaines que la plupart des humains ne peuvent pas entendre physiquement.

Quant à Dolby Atmos, il s’agit d’un format audio qui s’éloigne de l’audio typique basé sur un canal pour un audio basé sur un objet. Lors de la maîtrise du contenu, l’audio peut être mappé à un point discret dans un espace 3D autour de l’auditeur plutôt qu’à un canal spécifique. Lors de la lecture sur un système Atmos compatible, l’enceinte connectée se rapproche et reproduit automatiquement le son à cet endroit sans être programmée manuellement pour le faire. Pour l’utilisateur, cela signifie un son qui est plus tridimensionnel et naturel plutôt que d’être piégé entre vos deux oreilles.

L’audio sans perte et Dolby Atmos seront disponibles pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires à partir de juin 2021.