Apple s’est associé à Warner Music et à Rotco d’Accenture Interactive pour lancer des «Saylists» sur Apple Music. Saylists est une sélection de chansons pour aider les jeunes qui souffrent de troubles de la parole. Selon un rapport de la BBC, la fonctionnalité utilisera des algorithmes pour trouver des paroles de chansons dans la bibliothèque d’Apple Music qui répètent des sons difficiles, permettant aux auditeurs de chanter comme une forme d’orthophonie. Amener les enfants atteints de SSD à répéter des syllabes, des mots et des phrases difficiles est considéré comme l’une des stratégies thérapeutiques les plus réussies, selon le rapport de la BBC. La répétition impliquée dans les chansons que « Saylists » sélectionnera aidera les utilisateurs avec SSD.

Cependant, la répétition continue des paroles peut devenir fastidieuse et épuisante pour les enfants atteints de SSD. C’est pourquoi les «Saylists» d’Apple Music sont conçues pour ajouter un élément amusant et engageant à l’ensemble de l’exercice. Jusqu’à présent, l’algorithme a sélectionné 173 pistes qui répondent à ses critères, y compris «Don’t Start now» de Dua Lipa, «Good As Hell» de Lizzo et «Right here, right now» de Fatboy Slim. Selon le rapport de la BBC, Kamini Gadhok, directeur général du Royal College of Speech and Language Therapists, «nous sommes toujours ravis d’entendre parler d’approches innovantes qui soutiennent les orthophonistes dans leur travail. Comme pour toutes les nouvelles techniques et outils, nous recommandons une évaluation et un suivi efficaces des résultats. »

Les «Saylists» ne sont actuellement disponibles qu’en anglais et ne sont accessibles que sur Apple Music au Royaume-Uni, où un enfant sur 12 souffre d’une forme de trouble de la vitesse du son. On ne sait pas si le programme sera étendu à davantage de régions.