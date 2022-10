Apple Music et Mercedes-Benz annoncent un nouveau partenariat pour apporter Spatial Audio aux conducteurs

Apple a annoncé un nouveau partenariat avec Mercedes-Benz pour prendre en charge nativement Spatial Audio sur Apple Music dans la voiture pour la première fois, les deux travaillant ensemble pour introduire Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos dans les véhicules, y compris les modèles Mercedes-Maybach, le EQS et EQS SUV, ainsi que l’EQE et la Classe S avec le système d’infodivertissement MBUX.

Pour écouter Apple Music Spatial Audio dans la voiture, les véhicules doivent être équipés du système d’infodivertissement Mercedes-Benz MBUX, qui est une mise à niveau payante coûtant entre 4 500 $ et 6 700 $.

Spatial Audio vous permet d’entendre un son tridimensionnel autour de la voiture. Si vous êtes abonné à Apple Music, vous pouvez écouter des chansons sélectionnées dans Spatial Audio avec Dolby Atmos, avec la fonction audio disponible sur les AirPods Pro, AirPods Max et AirPods (3e génération).

“La qualité sonore est extrêmement importante pour Apple Music, c’est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Mercedes-Benz pour rendre Spatial Audio sur Apple Music disponible nativement dans la voiture pour la première fois”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple. Apple Music et Beats dans un communiqué de presse partagé dimanche. « Spatial Audio révolutionne la façon dont les artistes créent et les fans écoutent de la musique, et c’est une expérience impossible à expliquer avec des mots ; vous devez l’entendre par vous-même pour l’apprécier. Avec Mercedes-Benz, nous avons désormais encore plus d’opportunités d’offrir une musique totalement immersive à nos abonnés du monde entier. »