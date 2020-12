Google déploie enfin la prise en charge d’Apple Music sur les appareils compatibles avec l’Assistant Google. Cela comprend toutes les enceintes intelligentes de marque Google Home / Nest de Google ainsi que d’autres fabricants.

Les abonnés Apple Music pourront associer leur compte à leur appareil compatible avec l’Assistant via l’application Google Home sur leur téléphone. Une fois que cela est fait, vous pouvez simplement utiliser votre voix pour lire n’importe quelle piste que vous aimez à partir de la bibliothèque de 70 millions de pistes d’Apple. Cela inclut également toutes les listes de lecture ou les chansons que vous aimez peut-être associées à votre compte Apple Music.

Nous avons signalé pour la première fois la prise en charge d’Apple Music sur les appareils compatibles avec Google Assistant l’année dernière lorsqu’elle est apparue soudainement dans l’application Google Home. Il a été découvert plus tard qu’il ne s’agissait que d’un «bogue» et la fonctionnalité a été supprimée depuis. Jusqu’à aujourd’hui, 22 mois plus tard, quand il a refait surface sous forme officielle.

Apple Music sera déployé sur Nest et d’autres appareils dotés de l’Assistant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon aujourd’hui. Il n’y a pas encore d’informations sur la date à laquelle cette fonctionnalité sera disponible dans d’autres régions.

