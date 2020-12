Google a annoncé que le service de streaming Apple Music est désormais disponible sur sa gamme de haut-parleurs intelligents alimentés par Assistant.

On pourrait penser que ce serait une décision improbable pour les deux sociétés rivales étant donné que Google a son service de streaming YouTube Music (anciennement Google Play Music) et Apple a la gamme de haut-parleurs intelligents HomePod.

Mais les utilisateurs du Google Nest Audio (photo) ou de tout autre haut-parleur intelligent avec l’Assistant Google peuvent choisir d’écouter de la musique via Apple Music maintenant. Cela signifie que vous pouvez rechercher et lire des chansons à partir d’une bibliothèque de plus de 70 millions d’albums et de listes de lecture en utilisant votre voix.

Il est sans publicité et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant trois mois, suivi d’un abonnement de 9,99 £ par mois.

Google a déclaré: « Apple Music commencera à être déployé aujourd’hui sur Nest et d’autres haut-parleurs et écrans intelligents compatibles avec l’Assistant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon. »

Les utilisateurs doivent associer un compte Apple Music via l’application Google Home où vous pouvez également le sélectionner comme service de diffusion de musique par défaut afin que vous puissiez utiliser des commandes telles que « Hé Google, lis la playlist New Music Daily » ou « Hey Google, joue la playlist 2020. «

D’autres commandes utiles pour Apple Music incluent « Hé Google, fais jouer mes chansons » pour écouter les morceaux que j’aime et si vous possédez plusieurs haut-parleurs intelligents de l’Assistant Google, vous pouvez dire « Ok Google, fais jouer de la musique sur toutes mes haut-parleurs ». pour créer un mode fête.

Les fonctionnalités multi-pièces sont également disponibles via l’application Google Home ou peuvent être contrôlées sur l’écran d’appareils comme le Google Nest Hub Max.