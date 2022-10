Apple Music, Apple TV + et Apple One sont tous devenus plus chers aujourd’hui

Apple ne lutte définitivement pas contre l’inflation aujourd’hui en augmentant les prix de trois de ses services, créant ainsi une inflation qui lui est propre. Nous parlons d’Apple Music, d’Apple TV+ et du pack Apple One, qui sont tous devenus plus chers.

Apple TV+ augmentera de 2 $ par mois (si vous payez mensuellement) ou de 10 $ par an (si vous payez annuellement). Les nouveaux prix sont de 6,99 $ par mois ou 69 $ par an.

La hausse des prix d’Apple Music est de 1 $ pour les particuliers et de 2 $ pour les familles. Les nouveaux prix sont donc de 10,99 $ par mois pour le forfait individuel et de 16,99 $ par mois pour le forfait familial.

Enfin, le forfait Apple One, qui comprend Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, iCloud +, Apple News + et Apple Fitness +, augmente de 2 $ pour le plan individuel (maintenant 16,95 $ par mois contre 14,95 $), 3 $ pour la famille plan (maintenant 22,95 $ par mois au lieu de 19,95 $), et également 3 $ pour le plan Premier (maintenant 32,95 $ au lieu de 29,95 $).

Un porte-parole d’Apple a fourni Tech Crunch avec la déclaration suivante concernant les augmentations de prix :

Les prix des abonnements pour Apple Music, Apple TV+ et Apple One augmenteront à partir d’aujourd’hui. Le passage à Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence, et à son tour, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront plus pour le streaming de leur musique. Nous continuons également d’ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d’Apple Music la meilleure expérience d’écoute au monde. Nous avons lancé Apple TV+ à un prix très bas parce que nous avons commencé avec seulement quelques émissions et films. Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour enfants et familles primés et largement acclamés par les conteurs les plus créatifs au monde.

Ces prix sont évidemment tous destinés au marché américain, mais il n’y a aucune raison de croire que les marchés internationaux ne connaîtront pas également des hausses de prix proportionnellement similaires. Les abonnés actuels doivent recevoir des notifications concernant les augmentations de prix prévues 30 jours avant le renouvellement du service au coût plus élevé.

