Apple Music annoncé comme nouveau partenaire du Super Bowl Halftime Show

La NFL a annoncé qu’Apple a signé un partenariat pluriannuel avec Apple Music pour sponsoriser le Super Bowl Halftime Show, la performance musicale la plus regardée de l’année dans le monde, Apple remplaçant Pepsi en tant que sponsor principal à partir de l’année prochaine avec le Super Bowl. LVII, qui sera joué le dimanche 12 février 2023 à Glendale, AZ.

Apple offrira “des détails exclusifs et des aperçus” avant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl sur les réseaux sociaux.

“Nous sommes fiers d’accueillir Apple Music dans la famille NFL en tant que nouveau partenaire pour l’emblématique spectacle de mi-temps du Super Bowl”, a déclaré Nana-Yaw Asamoah, vice-présidente principale de la stratégie des partenaires pour la NFL. “Nous ne pouvions pas penser à un partenaire plus approprié pour la performance musicale la plus regardée au monde qu’Apple Music, un service qui divertit, inspire et motive des millions de personnes à travers le monde grâce à l’intersection de la musique et de la technologie.”

La musique et le sport occupent une place particulière dans nos cœurs, nous sommes donc très heureux qu’Apple Music fasse partie de la plus grande scène de la musique et du football, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. Nous attendons avec impatience des performances encore plus épiques l’année prochaine et au-delà avec le Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Les performances passées du Super Bowl Halftime Show comprenaient The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna et plus encore.