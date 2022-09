Apple rend hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, avec une nouvelle section dans l’application Apple Music, qui propose une sélection de listes de lecture de musique classique et de réflexion et un hommage au monarque britannique, qui est également honoré par Apple avec un hommage pleine page en ligne sur Apple.com au Royaume-Uni et aux États-Unismontrant un portrait de la reine de la National Portrait Gallery de Londres.

La page, disponible dans l’application Apple Music et le lecteur Apple Music en ligne, propose une sélection de “musique soigneusement organisée”, comprenant des chansons longtemps associées à la tradition britannique et à la famille royale “conçues pour inviter à la réflexion et apporter réconfort et refuge”.

“Le monde se rassemble pour rendre hommage à la reine Elizabeth II. Le décès de la monarque bien-aimée est l’occasion à la fois de pleurer et de commémorer une vie extraordinaire dans laquelle elle a pris le trône de manière inattendue à seulement 25 ans et a célébré son jubilé de platine pour marquer 70 ans de service public en juin de cette année », a déclaré le Hommage à Apple Music. “Le sien a été le deuxième règne le plus long de l’histoire du monde, et personne n’a gouverné la Grande-Bretagne plus longtemps.”

En plus des listes de lecture Apple Music, un lien vers la couverture et les hommages sur les services Apple News est inclus, offrant les dernières mises à jour en tant que fils de la reine, le prince Charles est monté sur le trône aujourd’hui et a été officiellement nommé le roi du Royaume-Uni et 14 d’autres royaumes du Commonwealth comme le roi Charles III.

Il n’y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. Nous nous tenons aux côtés du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth pour honorer la vie et le dévouement au devoir de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Puisse-t-elle reposer en paix. pic.twitter.com/GkLpqyovlh – Tim Cook (@tim_cook) 8 septembre 2022

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu sur Twitter le jour de la mort de la reine Elizabeth, écrivant « Il n’y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. Nous nous tenons aux côtés du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth pour honorer la vie et le dévouement au devoir de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Puisse-t-elle reposer en paix.”

