Apple Music affiche des paroles explicites pour la chanson “I Swear” Minions de Despicable Me 2

La plate-forme de partage de vidéos TikTok a inondé d’utilisateurs partageant des enregistrements d’écran d’Apple Music et de Spotify, montrant comment plus tôt dans la journée, les plates-formes montraient des paroles explicites pour la chanson I Swear du film d’animation pour enfants Despicable Me 2, qui a été chanté dans “Minion-speak ” dans le film, un langage totalement inventé qui ne ressemble en rien aux paroles diffusées sur les services de streaming aujourd’hui.

Les auditeurs n’ont pas tardé à souligner que dans la première série de paroles sur les deux plateformes, les services ont changé les paroles fictives avec les lignes “Qui prévoit un enfant, légitime?” suivi de “Pop that pu ** y like I need”, qui diffère grandement du langage inventé utilisé dans le film.

Apple semble avoir maintenant retiré les paroles de la vue, Spotify montrant toujours le contenu aux utilisateurs qui recherchent la chanson sur la plate-forme.

AIDE APPLE MUSIC A CHANGÉ LES PAROLES. MINIONS GONE WILD pic.twitter.com/fFknNgV59X — marguerite 🙂 (@dazisc0ol) 13 juillet 2022

Apple propose des paroles synchronisées dans le temps dans Apple Music, montrant aux auditeurs les paroles en direct pendant la lecture d’une chanson. On ne sait pas exactement comment ni pourquoi les paroles explicites sont soudainement apparues sur les deux services, soit avec une erreur d’apprentissage automatique, soit avec quelqu’un ayant accès à la bande originale officielle des Minions sur les services de streaming mettant délibérément à jour les paroles pour une raison inconnue.

Attendez pourquoi les paroles de la chanson des minions disent “pop cette chatte comme j’en ai besoin” — Mme Dior (@Kimberlydior_) 13 juillet 2022

