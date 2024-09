Apple montre pourquoi vous devriez vendre votre iPhone 14 Pro Max

L’Apple iPhone 14 Pro en vente dans la boutique de la société sur la Cinquième Avenue à New York, aux États-Unis, vendredi, … [+] 16 septembre 2022. Le dernier iPhone arrive en magasin vendredi, et Apple Inc. compte sur les acheteurs fortunés pour faire de l’appareil un succès au cours d’une année d’inflation galopante et de dépenses technologiques instables. Photographe : Jeenah Moon/Bloomberg © 2022 Bloomberg Finance LP

La logique conventionnelle veut qu’il soit trop tôt pour abandonner votre iPhone 14. Il lui reste au moins trois ans de mises à jour logicielles et il reste finalement un excellent appareil. Cependant, une combinaison de fonctionnalités iOS 18 à venir et de nouvelles données de prix suggère que le moment est peut-être venu de le vendre.

Commençons par iOS 18.1, la prochaine mise à jour majeure d’Apple pour iPhone. Seules les séries iPhone 16 et iPhone 15 Pro recevront la partie IA de la mise à jour. Cela signifie que l’iPhone 14 manquera de nouvelles fonctionnalités telles qu’un Siri amélioré, des outils d’écriture et des résumés et transcriptions d’appels téléphoniques.

Cela ne poussera peut-être pas les propriétaires d’iPhone 14 à passer à la version supérieure, l’IA mobile a encore du chemin à parcourir avant de devenir partie intégrante de l’expérience smartphone. Mais cela signifie qu’il existe une nette différence entre les nantis et les démunis en matière de fonctionnalités de l’iPhone, ce qui peut affecter la valeur de reprise à long terme. Ou même son prix sur le marché secondaire.

ForbesSamsung annonce le nouveau prix du Galaxy S24 le jour de la sortie de l’iPhone 16

Cela pourrait changer si Apple suit l’exemple de Samsung et intègre au compte-gouttes certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle aux anciens téléphones à l’avenir. Pour l’instant, si vous envisagez de vendre votre iPhone 14, que ce soit sur eBay ou Swappa, les iPhones sans Apple Intelligence pourraient voir leur prix d’occasion chuter. Ricky Panesar, fondateur du spécialiste de la réparation iCorrect.co.uk, pense que c’est probable.

« Apple a annoncé que l’iPhone 16 avait été conçu à partir de zéro avec Apple Intelligence. L’annonce à la WWDC a mis en évidence des améliorations significatives de l’IA, exclusives à l’iPhone 16, qui n’avaient été confirmées pour aucun modèle précédent. C’est la première fois que nous assistons à une révélation aussi importante à mi-chemin d’un cycle d’iPhone, ce qui continue la dépréciation de la gamme iPhone 14. »

Pour l’instant, malgré le taux de dépréciation croissant des iPhones, le 14 n’a pas subi une baisse de valeur aussi spectaculaire que l’iPhone 15, selon de nouvelles données de Comparer et recyclerLa gamme iPhone 15 a perdu 55,7 % de sa valeur au cours de ses 12 premiers mois sur le marché, contre 50 % pour l’iPhone 14. Ces chiffres s’aggravent à mesure que de nouveaux iPhones sont commercialisés.

ForbesGoogle réduit les prix des Pixel 8 et Pixel 7 lors d’une nouvelle promotion majeure

En ce qui concerne les prix de reprise de votre ancien iPhone 14 Pro Max, Samsung et Apple proposent tous deux 500 $ pour l’appareil à l’achat de l’iPhone 16 Pro et du Galaxy S24 Ultra. Ce chiffre grimpe à 900 $ si vous décidez d’acheter le Samsung Galaxy Z Fold 6, qui est 821 $ plus cher que l’iPhone 16 Pro Max avant toutes les remises et promotions.

L’iPhone 16 n’est pas encore disponible dans les mains des consommateurs, le marché n’a donc pas encore accepté le fait que l’iPhone 14 possède beaucoup moins de fonctionnalités que ses successeurs. Un coup d’œil sur eBay et Swappa montre que les gens vendent leurs appareils iPhone 14 Pro Max d’occasion entre 400 et 700 dollars.

Dans un communiqué de presse sur les prix de reprise un jour avant l’ouverture des précommandes pour l’iPhone 16, Apple s’est vanté que « l’iPhone conserve mieux sa valeur que n’importe quel autre smartphone ». Cela se voit au vu des prix d’occasion pour un téléphone vieux de deux ans. Surtout si on le compare au Samsung Galaxy S22 Ultra, qui est vendu pour moins de 300 dollars sur le marché secondaire.

Tout cela pourrait changer une fois que la poussière retombe et qu’il sera établi dans l’esprit des acheteurs que l’intelligence d’Apple ne se dirige pas vers les anciens iPhone. Bien que les prix du marché secondaire soient élevés et que les valeurs de reprise soient décentes chez Samsung et Apple, c’est peut-être le meilleur moment pour vendre votre ancien téléphone au plus gros prix possible.

ForbesApple va-t-il modifier sa décision concernant le prix des fonctionnalités de l’iPhone 16 ?