Apple mise sur l’intelligence artificielle | TechCrunch

Il était raisonnable de s’attendre à ce qu’Apple fasse avec l’IA ce qu’elle a déjà fait avec tant de fonctionnalités et d’applications : attendre, prendre des notes, puis redéfinir. Mais même si elle a aplani certaines des aspérités les plus vives de cette technologie controversée, l’entreprise semble avoir atteint le même mur que tout le monde : Apple Intelligence, comme d’autres IA, ne fait rien en réalité.

Eh bien, il fait quelque chose. Plusieurs choses, en fait. Mais comme de nombreux outils d’IA, il semble être un raccourci incroyablement exigeant en termes de calcul pour les tâches ordinaires. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, d’autant plus que l’inférence (c’est-à-dire l’exécution de l’analyse de texte, de la génération, etc.) devient suffisamment efficace pour être transférée vers l’appareil lui-même.

Mais il a été annoncé que l’iPhone 11 serait bien plus que cela. Tim Cook nous a dit au début de l’événement « Glowtime » de lundi que les « capacités révolutionnaires » d’Apple Intelligence auront « un impact incroyable ». Craig Federighi a déclaré que cela « transformera tellement ce que vous faites avec votre iPhone ».

Les capacités :

Reformuler des extraits de texte

Résumer les e-mails et les messages

Générer de faux emoji et clipart

Trouvez des photos de personnes, de lieux et d’événements

Rechercher des choses

L’une de ces solutions vous semble-t-elle être une avancée ? Il existe d’innombrables aides à la rédaction. La capacité de résumé est inhérente à presque tous les LLM. L’art génératif est devenu synonyme d’un manque d’effort. Vous pouvez rechercher vos photos de cette manière de manière triviale sur un certain nombre de services. Et nos assistants vocaux « stupides » recherchaient pour nous les entrées de Wikipédia il y a dix ans.

Certes, il y a eu quelques améliorations. Il est certainement préférable de faire ces choses localement et en privé. Et il existe de nouvelles opportunités pour les personnes qui ne peuvent pas facilement utiliser une interface utilisateur tactile classique ; il y a certainement une nette augmentation de la commodité.

Mais rien de tout cela n’est vraiment nouveau ou intéressant. Il ne semble pas y avoir eu de changements significatifs dans ces fonctionnalités depuis leur sortie en version bêta après la WWDC, au-delà des corrections de bugs attendues. (Nous en saurons plus lorsque nous aurons eu le temps de les tester.)

On aurait pu espérer que le « premier téléphone d’Apple conçu de A à Z pour Apple Intelligence » offrirait bien plus. Il s’avère que le 16 ne sera même pas livré avec toutes les fonctionnalités mentionnées ; elles arriveront dans une mise à jour séparée.

S’agit-il d’un manque d’imagination ou d’un manque de technologie ? Les entreprises d’IA commencent déjà à repositionner leurs modèles comme un autre outil SaaS d’entreprise, plutôt que comme les cas d’utilisation « transformateurs » dont nous avons tant entendu parler (il s’avère qu’il s’agissait principalement de répétitions de choses trouvées sur le Web). Les modèles d’IA peuvent être extrêmement précieux au bon endroit, mais cet endroit ne semble pas être entre vos mains.

Il existe un décalage étrange entre la banalisation de ces capacités d’IA et le caractère pompeux des descriptions qui en sont faites. Apple est de plus en plus enclin à faire la promotion effrénée dont il faisait preuve autrefois avec sa retenue et son innovation. L’événement de lundi a été l’un des moins passionnants de ces dernières années, mais le langage utilisé était, pour ainsi dire, plus extravagant que d’habitude.

À l’instar des autres fournisseurs d’intelligence artificielle, Apple participe donc au jeu de plusieurs milliards de dollars consistant à faire croire que ces modèles sont transformateurs et révolutionnaires, même si presque personne ne les trouve tels. En effet, qui pourrait justifier de dépenser autant que ces entreprises alors que le résultat est que vous pouvez faire les mêmes choses qu’il y a cinq ans ?

Les modèles d’IA peuvent légitimement changer la donne dans certains domaines de la recherche scientifique, notamment certaines tâches de codage, peut-être la conception des matériaux et des structures, et peut-être (mais peut-être pas pour le mieux) dans les médias.

Mais si l’on en croit nos yeux et nos pouces, plutôt que les distorsions de la réalité de Cook et Federighi, il semblerait que les fonctionnalités qui devraient nous enthousiasmer n’apportent pas grand-chose de nouveau, et encore moins de révolutionnaire. Ironiquement, l’annonce d’Apple n’a pas permis à l’IA de vivre son « moment iPhone ».