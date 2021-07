Apple, Microsoft, Dell et plus

Les ventes de la rentrée scolaire peuvent généralement porter sur la papeterie ou les uniformes scolaires, mais dans un monde post-pandémique, le besoin d’outils d’apprentissage à distance devient de plus en plus évident. Les soldes de rentrée sont l’occasion idéale de trouver des remises sur les ordinateurs portables, les PC et les accessoires tels que les webcams, les claviers, les moniteurs, les étuis, les sacs et plus encore. Dans certains cas, les remises pour étudiants s’étendent également aux parents et au personnel. Nous examinons toutes les ventes de la rentrée scolaire en ce moment, ainsi que les remises étudiantes toute l’année.

Quand les dates de la rentrée 2021 ? Quand commencent les ventes ?

Bien qu’il n’y ait pas de date de début officielle pour les ventes de rentrée, elles commencent généralement en juillet et se poursuivent jusqu’en août jusqu’au début de la nouvelle année scolaire. Vous pouvez également trouver des offres début septembre.

Meilleures ventes et offres pour la rentrée 2021 en ce moment

Comment bénéficier d’une réduction étudiant ?

La plupart des détaillants et des entreprises proposant un programme de remise pour étudiants exigent que vous fournissiez l’adresse e-mail de votre université ou de votre école pour bénéficier de la remise. Beaucoup s’appuient sur UniDays ou Student Beans pour vérifier votre statut d’étudiant, qui nécessitent également votre adresse e-mail uni pour vérification.

UniDays et Student Beans aident les étudiants à trouver des remises sur la technologie, la mode, la nourriture et bien plus encore au même endroit.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures offres sur le Web en ce moment, auxquelles vous pouvez accéder avec ou sans e-mail d’étudiant.

Meilleures offres d’ordinateurs portables en ce moment

Meilleures offres de tablettes

Meilleures offres Microsoft Surface

Meilleures offres VPN pour le streaming

Meilleures offres d’imprimantes

