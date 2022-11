Apple mettra des années à se diversifier à partir des usines chinoises : Counterpoint

Un écran de smartphones iPhone 14 au magasin Apple Inc. Regent Street à Londres, au Royaume-Uni.

Apple a diversifié son processus d’assemblage d’appareils hors de Chine et a ouvert des usines dans des pays du sud de la Chine, comme l’Inde et le Vietnam.

Dans un communiqué publié dimanche, Apple a déclaré avoir temporairement réduit la production d’iPhone 14, car sa principale usine d’assemblage d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max à Zhengzhou, en Chine, fonctionne à “une capacité considérablement réduite” en raison des restrictions de Covid-19.

Les actions d’Apple sont en baisse de 20% depuis le début de l’année.

Fieldhack a suggéré que le nombre considérable de travailleurs embauchés par Apple en Chine pourrait potentiellement être utilisé comme monnaie d’échange avec le gouvernement chinois, puisque le fabricant d’iPhone embauche environ 200 000 personnes dans son usine de Zhengzhou.

“Apple peut dire : ‘Hé, nous avons plus d’employés en Chine qu’aux États-Unis’. C’est très fort et cela les aide vraiment à éviter les représailles de la Chine envers les États-Unis via des tarifs ou d’autres décisions”, a ajouté Fieldhack.