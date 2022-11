Apple, Meta et Wells Fargo font l’actualité. Ce qu’en pense le Club

Trois de nos actions Club – Apple (AAPL), Meta Platforms (META) et Wells Fargo (WFC) – ont fait la une des journaux lundi. Voici ce que nous pensons des développements. La nouvelle : Au cours du week-end, Apple a annoncé qu’en raison des restrictions de Covid – qui ont entraîné la fermeture quasi complète d’une usine Foxconn à Zhengzhou, en Chine – la capacité de production de l’iPhone 14 Pro et Pro Max a été “considérablement réduite”. Cependant, Apple a déclaré qu’il continuait de voir une “forte demande” pour les deux modèles. En raison de l’arrêt, les expéditions des deux modèles devraient être inférieures aux prévisions. En fin de compte, la dynamique est conforme à ce que nous avons vu ces derniers trimestres, Apple étant tout simplement incapable de fournir suffisamment d’appareils pour répondre à la demande. Bien que nous espérions que ces problèmes étaient derrière nous, en particulier après l’annonce de la semaine dernière selon laquelle la Chine était plus ouverte aux vaccins Covid étrangers, nous ne sommes clairement pas tirés d’affaire. Les actions d’Apple ont chuté de 1% lundi. Le point de vue du Club : Dans cet esprit, les deux choses qu’Apple a également pu prouver de manière constante au cours des deux dernières années sont que (1) sur le plan logistique, ils sont les meilleurs au monde lorsqu’il s’agit de s’adapter et de trouver comment travailler autour des problèmes de la chaîne d’approvisionnement. et (2) la fidélité extrême de la clientèle se traduit par des ventes repoussées plutôt que non annulées. Cela signifie que toutes les ventes perdues au cours d’un trimestre donné en raison de la demande ont tendance à être réalisées au cours des trimestres suivants, car les clients sont attachés à l’écosystème et sont prêts à attendre un peu plus longtemps pour un appareil Apple, plutôt que de quitter le navire pour Android. S’il s’agissait d’un avertissement d’orientation en raison de la baisse de la demande, nous serions plus préoccupés car les problèmes du côté de l’offre ont tendance, comme la situation ici avec Apple, à entraîner des impacts temporaires à court terme sur le résultat net. Les analystes de Wall Street révisent cependant les bénéfices à la baisse après la nouvelle. La raison pour laquelle un problème de demande serait beaucoup plus troublant est qu’il peut indiquer quelque chose de plus à long terme et problématique, comme un changement des préférences des consommateurs ou une perturbation par un concurrent. Ce n’est pas le problème ici – et par conséquent, nous maintenons notre mantra “propre Apple, ne l’échangez pas”, estimant que toute faiblesse résultant de ce problème à court terme se révélera finalement une opportunité à plus long terme car les ventes sont composé. La nouvelle : Meta Platforms a augmenté de plus de 4,5 % après avoir appris que la direction pourrait enfin être prête à prendre ses médicaments et à prendre la décision difficile de commencer à licencier des travailleurs dans le but de faire face aux coûts, car une récession semble presque inévitable à court terme… à moyen terme compte tenu de la lutte de la Réserve fédérale contre l’inflation. Le Wall Street Journal rapporte que Meta pourrait faire l’objet de suppressions d’emplois à grande échelle dès mercredi. L’avis du Club : Si nous saluons l’effort de réduction des coûts, mais ne nous réjouissons en aucun cas des licenciements, les effectifs ne sont qu’une partie du problème des charges qui ronge la rentabilité et donc les parts. L’autre étant bien sûr le taux de croissance globale des dépenses, car la direction semble déterminée à investir des dizaines de milliards de dollars dans des investissements orientés métavers sans la possibilité de dire aux investisseurs quel sera le gain ou quand, le cas échéant, il viendra. Pour référence, les revenus ont diminué de 4% par an au cours du dernier trimestre de Meta et malgré une éventuelle récession à l’horizon, guidés par une croissance des dépenses au milieu de l’adolescence en pourcentage en 2023. Nous maintenons donc notre note 2 malgré la mise à jour positive pour le stock car nous ne pensons tout simplement pas que tout mouvement à la hausse sera durable si la direction se montre réticente à au moins retarder une partie de ces investissements de croissance potentiels lointains, voire à les réduire complètement jusqu’à ce que nous commencions à voir un retour dans la réalité Segment des laboratoires. C’est la partie de l’entreprise consacrée à la construction autour de l’idée d’un métaverse. La société mère de Facebook a été l’une des pires actions du S&P 500 en 2022, en baisse de plus de 70 % depuis le début de l’année. La nouvelle : Bloomberg a rapporté ce week-end que Wells Fargo faisait l’objet de pressions de la part des régulateurs fédéraux pour payer plus d’un milliard de dollars pour régler une série d’enquêtes sur les mauvais traitements infligés aux clients. Tout paiement de cette ampleur briserait le précédent record de règlement du Consumer Financial Protection Bureau, qui se trouvait également être avec Wells Fargo. L’avis du Club : Compte tenu de la réaction mitigée, nous pensons qu’il est juste de dire que la nouvelle n’est pas aussi surprenante, d’autant plus que la banque a déjà affecté 2 milliards de dollars pour résoudre les problèmes hérités du passé. Si une amende, même si importante, devait se matérialiser, nous pensons que cela serait positif pour le titre car cela mettrait l’affaire derrière nous. Il ne semble pas être d’une ampleur inattendue par la banque ou les investisseurs. Dans cet esprit, comme discuté lors de la «réunion du matin» de lundi, pourrions-nous voir une augmentation des actions bancaires si un balayage républicain de la Chambre et du Sénat se produisait à mi-mandat. Nous pourrions envisager d'alléger notre exposition car la position dépasse désormais plus de 5 % de notre portefeuille, un seuil que nous surveillons pour nous assurer qu'aucune position ne peut trop influencer les résultats de l'ensemble du portefeuille. Téléphones iPhone 14 exposés dans un Apple Store à Marunouchi, Tokyo. Stanislav Koguik | SOPA Images | Fusée lumineuse | Getty Images