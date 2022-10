Apple met plus d’annonces dans l’App Store de l’iPhone

Pomme mardi étendu son inventaire publicitaire de recherche sur son App Store pour inclure des unités à acheter sur l’onglet Aujourd’hui – essentiellement la page d’accueil de l’application – et sur des pages de produits individuelles.

Les nouveaux blocs d’annonces représentent une expansion significative de l’inventaire publicitaire d’Apple, qui ne peut annoncer qu’un seul type de produit : les applications pour les appareils Apple comme l’iPhone.

L’introduction des nouvelles unités publicitaires a été annoncée pour la première fois plus tôt cette année et intervient alors que l’activité publicitaire d’Apple fait l’objet d’un examen approfondi de la part de ses rivaux.

Avant mardi, l’inventaire publicitaire d’Apple était limité à une unité sur l’onglet de recherche et une sur la page de résultats de recherche.

“Et maintenant, avec le nouvel onglet Aujourd’hui et les emplacements d’annonces sur la page produit, vous pouvez favoriser la découverte de votre application plus rapidement sur l’App Store : lorsque les clients arrivent pour la première fois, recherchent quelque chose de spécifique et parcourent les applications à télécharger”, Apple a écrit sur son blog de développeur.

CNBC a confirmé l’apparition de nouveaux blocs d’annonces sur les pages d’applications sous une liste d’applications suggérées intitulée “Vous pourriez également aimer”. Le bloc d’annonces est clairement identifié et s’affiche sur un fond bleu.

Les ventes publicitaires d’Apple sont rapportées dans le cadre de son activité de services, qui comprend également les ventes de l’App Store, les revenus des abonnements en ligne, les garanties matérielles et les revenus des accords de licence avec des sociétés de recherche comme Google. Au total, Apple a déclaré 68 milliards de dollars de ventes de services au cours de son exercice 2021.

Mais des concurrents tels que la société mère de Facebook, Meta, ont accusé Apple d’entraver leurs activités avec de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, tout comme il développe sa propre activité publicitaire.

L’année dernière, Apple a publié App Tracking Transparency (ATT) qui donnait aux utilisateurs d’iPhone la possibilité de refuser de partager un identifiant de suivi unique avec les développeurs d’applications. La plupart des propriétaires d’iPhone choisissent de ne pas partager, ce qui empêche les annonceurs en ligne de suivre avec précision les performances de leurs publicités.

Apple affirme avoir effectué ce changement en raison de l’accent mis par l’entreprise sur la confidentialité des utilisateurs et a précédemment déclaré qu’il permettait à ses utilisateurs de désactiver la personnalisation Apple pour les publicités et d’empêcher l’entreprise d’utiliser certains types de données pour cibler les publicités de recherche.

Plus tôt cette année, Bank of America a estimé qu’Apple pourrait générer 5 milliards de dollars de revenus cette année à partir de ses seules annonces de recherche.