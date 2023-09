Apple met l’USB-C sur l’iPhone 15 Pro, le 15 Pro Max ajoute un zoom périscope

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max constituent la plus grande mise à niveau de la gamme depuis probablement le premier Pro Max en 2019. Le changement majeur a pris des années – mais l’iPhone est enfin doté de l’USB-C. À bientôt, Lightning et bonjour, câbles universels sur toutes les plateformes !

Les pros bénéficient de l’USB 3.0 avec des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s. Vous pourrez utiliser le chargeur et le câble de votre iPad Pro, MacBook Pro ou Galaxy pour charger les nouveaux iPhones. Cependant, Apple n’a rien dit sur une charge plus rapide.

Apple a apporté un certain nombre d’améliorations à la conception de la série iPhone 15 Pro. Les nouveaux Pros ont des bords profilés et les cadres les plus fins jamais vus sur un iPhone. Apple a réussi à réduire les dimensions globales des téléphones, tout en conservant les mêmes tailles d’écran que l’année dernière.

L’acier inoxydable est remplacé par du titane pour les cadres, ce qui donne naissance à ce qu’Apple prétend être les modèles Pro les plus légers jamais introduits. La différence avec le duo 11 Pro n’est que de 1 g, mais par rapport aux 14 Pro de l’année dernière, les nouveaux perdent 19 g.

L’alliage spécifique est du titane de grade 5, qui, selon la société, est également utilisé sur le rover martien. Apple a enfermé de l’aluminium dans la sous-structure du titane en utilisant un nouveau procédé thermomécanique. L’aluminium enveloppé contribue à la dissipation thermique.

Les cadres du téléphone ont une texture brossée, ce qui a nécessité un processus de 14 heures qui comprend l’usinage, le ponçage, le brossage et enfin le sablage de l’extérieur en titane du téléphone. L’iPhone 15 Pro est disponible en quatre finitions : noir et blanc, bleu et titane naturel.

Le commutateur de sourdine est désormais un bouton d’action. Une pression prolongée remettra le téléphone en mode silencieux par défaut, mais vous pouvez attribuer l’une des actions d’un ensemble en appuyant ou en appuyant deux fois – vous pouvez enfin ouvrir rapidement l’appareil photo sur un iPhone avec un bouton.

La façade du nouvel iPhone 15 Pros est en verre Ceramic Shield, tout comme sur les modèles 14 Pro. La taille de l’écran n’a pas changé : l’iPhone 15 Pro dispose d’un Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (ProMotion), HDR10, Dolby Vision et une luminosité maximale de 2 000 nits. L’iPhone 15 Pro Max augmente la taille à 6,7 pouces. L’affichage permanent s’est étendu pour inclure Stand-by, un mode paysage toujours actif lorsque vous chargez.

Le système de caméra du nouvel iPhone 15 Pro est complètement nouveau. Tout commence avec l’appareil photo principal de 48 MP, doté d’un capteur plus grand avec des pixels pré-regroupés de 1,22 µm et d’une stabilisation par déplacement de capteur de deuxième génération. L’objectif est un 24 mm f/1,78.

La caméra principale ouvre quelques possibilités d’imagerie pour l’iPhone 15 Pro. Vous pouvez désormais capturer des images HEIF 48MP aux côtés de 48MP ProRAW. Le nouveau capteur plus grand permet également les modes de zoom numérique 28 mm, 35 mm et 48 mm et l’iPhone vous permettra de choisir l’une de ces distances focales comme paramètre par défaut.

L’iPhone 15 Pro Max lance la première caméra périscope sur un iPhone. Grâce à la conception optique pliée, le Pro Max zoome enfin au-delà de 3x et jusqu’à 5x, soit 120 mm en équivalent 35 mm. La conception optique est unique. Apple l’appelle un tétraprisme et il réfléchit quatre fois la lumière depuis l’ouverture de la pupille de l’objectif jusqu’au capteur plié. L’objectif lui-même est un f/2,8, le plus lumineux sur un appareil photo 120 mm sur un téléphone, ce qui est assez spécifique. Il existe également une stabilisation optique qui, selon Apple, effectue 10 000 micro-ajustements par seconde pour neutraliser le flou.

L’iPhone 15 Pro se contente d’un appareil photo piéton de 77 mm à zoom 3x avec des pixels de 1 µm et d’un objectif f/2,8, un peu comme celui du téléphone de l’année dernière.

Les deux modèles partagent un nouveau 13 mm f/2,2 ultra-large de 1,4 µm avec des pixels de mise au point à 100 % et des capacités de mise au point macro.

La puce A17 Pro alimente les iPhone 15 Pro et Pro Max. Il s’agit de la première puce industrielle construite sur un processus 3 nm. À l’intérieur se trouve un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance, qui, selon Apple, sont 10 % plus rapides que dans l’A16 Bionic, et 4 cœurs d’efficacité.

Le GPU est une unité à 6 cœurs, qui, selon Apple, est 20 % plus rapide que son prédécesseur lors des performances maximales. Le GPU permet un Ray Tracing accéléré matériellement, qui est censé être 4 fois plus rapide que le Ray Tracing logiciel sur la puce de l’année dernière. Apple a présenté des jeux sur console comme Resident Evil Village et Assassin’s Creed Mirage fonctionnant sur les nouveaux iPhone 15 Pros – les deux titres seront lancés sur les nouveaux modèles d’iPhone Pro l’année prochaine.

Le Neural Engine est une unité à 16 cœurs qui, selon Apple, est deux fois plus rapide que la puce de l’année dernière pour les modèles d’apprentissage automatique.

Le SoC A17 Pro dispose d’un moteur d’affichage avec un codec AV1 dédié et un codec ProRes. La puce permet aux nouveaux modèles d’iPhone 15 Pro de capturer 4k 60 ips en ProRes RAW, ainsi que de prendre en charge le profil de couleur ACES standard de l’industrie.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont en précommande ce vendredi. Le 15 Pro commence à 999 $ pour un modèle de base de 128 Go, tandis que le 15 Pro Max commence à 1 199 $, mais le modèle de base dispose désormais de 256 Go de stockage intégré. Les prix en Europe sont de 1 199 € pour le Pro et de 1 449 € pour le Pro Max – ce sont les mêmes prix que l’année dernière.

Les deux modèles seront expédiés le vendredi 22 septembre prochain.