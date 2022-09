Apple met Fitness+ à la disposition de tous les utilisateurs d’iPhone et annonce de nouvelles fonctionnalités

Le service d’abonnement Fitness + d’Apple existe depuis un certain temps maintenant, mais il n’était disponible que pour les utilisateurs possédant une Apple Watch. Aujourd’hui, la société a révélé qu’elle mettait son service à la disposition de tous les utilisateurs d’iPhone à partir de cet automne. Il sera lancé dans 21 pays dans un premier temps et d’autres suivront.

En plus de la bonne nouvelle, Apple lance la quatrième saison de Time to Walk le 12 septembre. Vos promenades seront accompagnées par Regina Hall, Nicky Jam, lauréate d’un Latin Grammy, et Leslie Jordan, lauréate d’un Emmy Award.

Time to Run, quant à lui, entame sa deuxième saison avec des endroits tels que le parc national de Yellowstone, Mexico et Queenstown en Nouvelle-Zélande. La série Artist Spotlight avec des entraînements comprendra de la musique de Mary J. Blige, The Rolling Stones et The Weeknd.

Pour en revenir à la disponibilité du service lui-même, vous aurez besoin d’un iPhone pour vous inscrire, mais vous pourrez découvrir l’ensemble du catalogue de fonctionnalités et d’entraînements de Fitness+ à l’aide d’un iPad ou même d’une Apple TV.

Fitness + gagne quelques nouvelles fonctionnalités avec watchOS 9 et iOS 16. Par exemple, l’application décernera des récompenses aux records personnels, aux séries ou aux grands jalons. De plus, sur watchOS 9, l’écran d’entraînement obtient des informations supplémentaires ainsi que le coaching de l’entraîneur pendant l’entraînement lui-même. Plus important encore, même si vous n’avez pas d’Apple TV, vous pouvez diffuser votre entraînement à l’aide d’un iPhone ou d’un iPad via AirPlay.