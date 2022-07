Apple met fin à son accord de conseil avec Jony Ive, son ancien responsable du design

M. Ive et Apple ont convenu de cesser de travailler ensemble, selon deux personnes connaissant leur accord contractuel, mettant fin à une course de trois décennies au cours de laquelle le concepteur a aidé à définir chaque coin arrondi d’un iPhone et a guidé le développement de sa seule nouvelle catégorie de produits. ces dernières années, l’Apple Watch.

Ces dernières semaines, le contrat arrivant à échéance, les parties ont convenu de ne pas le prolonger. Certains dirigeants d’Apple s’étaient demandé combien l’entreprise payait M. Ive et étaient devenus frustrés après le départ de plusieurs de ses concepteurs pour rejoindre l’entreprise de M. Ive. Et M. Ive voulait la liberté de prendre des clients sans avoir besoin de l’autorisation d’Apple, ont déclaré ces personnes.

Effort syndical : Les employés d’Apple d’un magasin de la région de Baltimore ont voté pour se syndiquer, ce qui en fait le premier des plus de 270 magasins de l’entreprise aux États-Unis à le faire.

Mise à niveau : Lors de sa conférence annuelle des développeurs, Apple a dévoilé une gamme de nouvelles fonctionnalités logicielles qui étendent l’utilité de l’iPhone et ajoutent plus de possibilités de personnalisation.

Une entreprise de 3 000 milliards de dollars : Quatre décennies après son introduction en bourse, Apple a atteint une valeur marchande de 1 billion de dollars en 2018. Aujourd’hui, l’entreprise en vaut le triple.

Marques : Le géant de la technologie s’est opposé aux auteurs-compositeurs-interprètes, aux districts scolaires et aux blogs culinaires pour avoir tenté de déposer des noms ou des logos représentant une pomme – et même d’autres fruits.

Par l’intermédiaire d’une porte-parole, M. Ive, 55 ans, s’est refusé à tout commentaire. Apple a également refusé de commenter.

Avant de quitter Apple en juin 2019, M. Ive avait perdu ses illusions alors que M. Cook faisait en sorte que l’entreprise de plus en plus énorme se concentre davantage sur les opérations que sur de grands sauts de conception, selon plus d’une douzaine de personnes qui travaillaient en étroite collaboration avec M. Ive. Le concepteur est passé à un rôle à temps partiel alors que M. Cook se concentrait sur la vente de plus de logiciels et de services.

En juillet 2019, M. Cook a qualifié d'”absurde” la couverture médiatique des frustrations de M. Ive chez Apple et a déclaré qu’elle “déforme les relations, les décisions et les événements”.

La stratégie de M. Cook a été validée par des investisseurs qui ont ajouté 1,5 billion de dollars à la valorisation boursière d’Apple en un peu plus de deux ans, alors même que certains analystes l’ont réprimandé pour l’accalmie dans son introduction d’appareils révolutionnaires.