Apple met fin à l’offre d’essai gratuit de sept jours d’Apple TV+ au Royaume-Uni

Apple a mis fin à son offre d’essai gratuit de sept jours Apple TV+ au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, qui permettait aux nouveaux abonnés d’explorer le service et de regarder gratuitement la gamme de films et d’émissions de télévision originaux Apple TV+ pendant une semaine sans frais.

L’offre, qui a désormais été supprimée du site Web d’Apple dans les deux pays, était disponible depuis le lancement du service en 2019, les nouveaux abonnés devant désormais payer immédiatement pour souscrire un abonnement, au lieu d’avoir du temps libre pour essayer le service. avant de rejoindre pleinement.

Malgré le changement, d’autres promotions Apple TV+ restent disponibles, notamment l’essai gratuit de trois mois du service à l’achat d’un iPhone, iPad, Apple TV ou Mac éligible, et l’essai gratuit de 30 jours inclus avec l’abonnement Apple One. .

L’essai gratuit d’Apple TV+ de sept jours reste actif dans tous les autres pays où le service est disponible, même s’il n’est pas clair si Apple prévoit de mettre fin à la promotion entièrement à l’échelle mondiale, comme Netflix l’a fait fin 2020 lorsqu’il a mis fin à son essai gratuit de 30 jours. fenêtre vers les nouveaux abonnés.