Apple met en place la diffusion en direct de la keynote WWDC23 sur YouTube

En préparation de la WWDC23 la semaine prochaine, Apple a mis en place la diffusion en direct de l’événement sur YouTube, les abonnés pouvant définir des rappels pour être avertis dès le début de la keynote, où le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, en plus de son casque de réalité mixte AR/VR et de son nouveau MacBook Air 15 pouces.

Apple a déclaré que la WWDC23 sera « la WWDC la plus importante et la plus excitante à ce jour », avec un discours d’ouverture commençant à 10 heures, heure du Pacifique, avec une diffusion en direct de l’événement se déroulant via apple.com, l’application Apple Developer, l’Apple TV app, et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin du flux.

En plus de configurer son flux en direct sur YouTube, Apple a mis à jour aujourd’hui son site Web avec de nouvelles illustrations WWDC23, faisant la promotion du flux à venir avec la possibilité d’ajouter l’événement au calendrier d’un utilisateur.

C’est quand la WWDC 2023 ?

La WWDC aura lieu du 5 au 9 juin, le discours principal ayant lieu en début de semaine le lundi 5 juin, date à laquelle le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS. 14.

Qu’est-ce qu’Apple annoncera à la WWDC 2023 ?

WWDC verra Apple annoncer les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Le discours d’ouverture devrait également voir la société dévoiler son très attendu casque de réalité mixte AR/VRqui serait présenté avant un lancement vers la fin de l’année.