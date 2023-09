Apple se prépare pour son prochain événement spécial « Wonderlust »le fabricant d’iPhone préparant un espace réservé sur YouTube pour sa diffusion en direct la semaine prochaine, où la société de Cupertino devrait annoncer l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération, et plus encore.

L’événement aura lieu au Steve Jobs Theatre et pourra être regardé en direct à 10h00, heure du Pacifique, Apple invitant les membres des médias à regarder l’événement spécial en personne, bien que la vitrine réelle soit probablement pré- enregistré selon les événements spéciaux récents.

Apple devrait dévoiler l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max lors de l’événement spécialainsi que la confirmation de la date de sortie pour iOS 17, iPadOS 17 et tvOS 17. L’événement devrait également voir Apple annoncer l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération et la date de sortie de watchOS 10.