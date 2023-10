Apple met en garde les journalistes indiens et les politiciens de l’opposition contre les tentatives de piratage

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

NEW DELHI — Apple a averti au moins 20 Indiens éminents, parmi lesquels des politiciens de l’opposition et des journalistes, qu’ils étaient la cible de cyberattaques parrainées par l’État, une évolution qui a ravivé les allégations selon lesquelles le gouvernement utilisait la surveillance électronique contre ses rivaux et critiques politiques nationaux. Des députés de plusieurs partis d’opposition, dont le Parti du Congrès Trinamool, le Congrès national indien et le Parti Aam Aadmi, ont publié des captures d’écran de courriels d’Apple les informant que leurs iPhones avaient été la cible de tentatives de piratage, ont-ils déclaré sur X, le réseau social. plateforme médiatique anciennement connue sous le nom de Twitter.

Plusieurs journalistes critiques du gouvernement dirigé par le parti Bharatiya Janata au pouvoir, notamment des journalistes de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project et de The Wire – ainsi que le chef d’un groupe de réflexion lié au gouvernement à New Delhi – ont également partagé des avis similaires d’Apple.

Les logiciels espions sont vendus aux gouvernements pour lutter contre le terrorisme. En Inde, il a été utilisé pour pirater des journalistes et autres.

La vague d’avis, envoyés par Apple lundi soir et mardi matin, ne désigne pas le gouvernement indien comme l’auteur du crime ni ne précise si les tentatives de piratage ont réussi. Un porte-parole d’Apple a précisé que la société « n’attribue pas les notifications de menace à un attaquant spécifique parrainé par un État ».

Ashwini Vaishnaw, le ministre des chemins de fer, des communications, de l’électronique et des technologies de l’information du BJP, a déclaré sur X que le gouvernement indien « prend très au sérieux son rôle de protection de la vie privée et de la sécurité de tous les citoyens et enquêtera pour aller au fond de ces notifications. »

“La plupart des informations fournies par Apple sur cette question semblent vagues et non spécifiques”, a déclaré Vaishnaw. « Apple déclare que ces notifications peuvent être basées sur des informations « incomplètes ou imparfaites ». Il indique également que certaines notifications de menaces Apple peuvent être de fausses alarmes ou que certaines attaques ne sont pas détectées.

Mais les politiciens de l’opposition ont immédiatement accusé le gouvernement Modi d’espionnage et ont souligné des parallèles avec 2021, lorsque des centaines de numéros de téléphone indiens ont été trouvés sur une liste divulguée de cibles potentielles de surveillance par les utilisateurs de Pegasus, un logiciel espion de niveau militaire capable de pirater Apple et Android. smartphones. La liste comprenait des numéros de téléphone appartenant au chef de l’opposition Rahul Gandhi, à des journalistes, à de hauts fonctionnaires et à des juges de la Cour suprême.

Le téléphone d’un activiste indien emprisonné pour terrorisme a été infecté par le logiciel espion Pegasus, selon une nouvelle analyse

Le gouvernement indien n’a jamais confirmé ni nié son utilisation de Pegasus ; son développeur, la société israélienne NSO Group, a déclaré que le logiciel espion était vendu exclusivement aux agences gouvernementales.

Au moins une personne dont le téléphone a été infecté par Pegasus en 2021 – le journaliste Siddarth Varadarajan, fondateur de l’organisation de presse en ligne The Wire – a reçu cette semaine des notifications d’Apple l’informant qu’il était ciblé par un acteur lié à l’État. Parmi les autres utilisateurs Apple qui ont reçu les alertes figuraient Mahua Moitra, député du Parti du Congrès Trinamool, Priyanka Chaturvedi, dirigeante d’une faction du parti Shiv Sena opposée au BJP, et plusieurs collaborateurs de Gandhi.

Un porte-parole d’Apple a ajouté mardi que les alertes n’étaient pas envoyées uniquement en Inde. “Apple a envoyé des notifications de menaces à des personnes dont les comptes se trouvent dans près de 150 pays”, a-t-il déclaré.

Les révélations d’Apple, même si elles ne visent pas le gouvernement indien, arrivent à un moment sensible. La société basée à Cupertino, en Californie, est en pourparlers avec le gouvernement indien pour étendre sa présence en Inde tout en diversifiant sa chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine.