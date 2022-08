Apple met en garde contre une faille de sécurité pour iPhone, iPad et Mac

SAN FRANCISCO –

Apple a révélé de graves vulnérabilités de sécurité pour les iPhones, iPads et Mac qui pourraient potentiellement permettre aux attaquants de prendre le contrôle total de ces appareils.

La société a déclaré qu’elle était “au courant d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité”.

Apple a publié mercredi deux rapports de sécurité sur le problème, bien qu’ils n’aient pas reçu une grande attention en dehors des publications techniques.

Les experts en sécurité ont conseillé aux utilisateurs de mettre à jour les appareils concernés – les iPhones6S et les modèles ultérieurs ; plusieurs modèles d’iPad, dont la 5e génération et les versions ultérieures, tous les modèles d’iPad Pro et l’iPad Air 2 ; et les ordinateurs Mac exécutant MacOS Monterey. Cela affecte également certains modèles d’iPod.

L’explication d’Apple sur la vulnérabilité signifie qu’un pirate pourrait obtenir “un accès administrateur complet à l’appareil” afin qu’il puisse “exécuter n’importe quel code comme s’il était vous, l’utilisateur”, a déclaré Rachel Tobac, PDG de SocialProof Security.

Ceux qui devraient être particulièrement attentifs à la mise à jour de leur logiciel sont “les personnes qui sont dans l’œil du public”, comme les militants ou les journalistes qui pourraient être la cible d’espionnage sophistiqué de la part des États-nations, a déclaré Tobac.