Apple met en garde contre les dangers d’installer des applications malveillantes avant le débat antitrust

Apple a fait valoir mercredi qu’autoriser les utilisateurs d’iPhone à installer des logiciels en dehors de son App Store – une pratique appelée sideloading – ouvrirait ses clients aux ransomwares, aux logiciels piratés et aux applications qui volent les données des utilisateurs.

Le poste arrive le même jour que les législateurs sont sur le point de débattre d’une série de projets de loi antitrust visant à limiter les grandes entreprises technologiques. Deux de ces projets de loi en particulier visent à empêcher les propriétaires de plates-formes technologiques de favoriser leurs propres services et pourraient être interprétés comme obligeant Apple à autoriser le chargement latéral.

Dans un papier de 16 pages posté sur son site Web, Apple a déclaré qu’autoriser le chargement latéral encouragerait les pirates et les escrocs à cibler les utilisateurs d’iPhone en les aidant à inciter les victimes à télécharger des applications depuis l’extérieur du magasin, éventuellement pour l’école ou le travail.

Apple a également averti qu’autoriser le chargement latéral pourrait mettre les enfants en danger en autorisant les applications à ignorer les contrôles parentaux ou en collectant des données utilisateur sensibles.

« En raison de la grande taille de la base d’utilisateurs de l’iPhone et des données sensibles stockées sur leurs téléphones – photos, données de localisation, informations de santé et financières – autoriser le chargement latéral stimulerait un flot de nouveaux investissements dans les attaques sur la plate-forme », a déclaré Apple dans le rapport.

Apple interdit actuellement le chargement latéral sur l’iPhone. Le seul moyen pour les consommateurs d’installer des applications sur les iPhones est via l’App Store d’Apple. Actuellement, les applications douteuses devraient passer par le processus d’examen des applications, qui vise à rejeter les escroqueries.

Dans son rapport, Apple a souligné les applications sur Android, le système d’exploitation concurrent pour smartphone qui a été créé et est vaguement supervisé par Google, mais qui permet aux entreprises beaucoup plus de liberté pour le modifier et n’utiliser que certaines parties. Le plus pertinent à cet argument, les appareils Android peuvent télécharger des logiciels à partir d’une grande variété de sources, pas seulement le magasin Google Play.

Apple a déclaré que les applications Android peuvent verrouiller les données et obliger les utilisateurs à payer pour les récupérer, citant une application Android chargée de côté qui présenté comme une application officielle Covid-19 de Santé Canada, mais a en fait chiffré les données de l’utilisateur et l’a forcé à envoyer un courriel à l’attaquant pour les déchiffrer.

Les ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Mac d’Apple permettent le chargement latéral, mais Apple soutient que le plus grand nombre d’iPhones rend la sécurisation de l’App Store iOS plus importante et justifie le contrôle d’Apple sur les logiciels iPhone.