Apple met en garde contre l’augmentation des prix des remplacements de batterie iPhone, Mac et iPad hors garantie

Apple a discrètement mis à jour son site Web pour avertir qu’à partir du 1er mars 2023, le prix des remplacements de batterie hors garantie pour iPhone, Mac et iPad augmentera, et qu’il devrait devenir plus coûteux de faire effectuer les remplacements de batterie directement par Apple. soit en magasin, soit en envoyant l’appareil par la poste pour réparation.

À partir de mars, les frais de service de batterie hors garantie seront augmentés de 20 $ pour tous les modèles d’iPhone antérieurs à l’iPhone 14, ainsi que pour les modèles d’iPad suivants : iPad Pro 12,9″ (5e génération et antérieures), iPad Pro 11″ (3e génération et antérieures), iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad mini (6e génération et antérieures) et iPad Air (5e génération et antérieures).

Pour le Mac, Apple augmente les frais de service de batterie hors garantie de 30 $ pour tous les modèles de MacBook Air et de 50 $ pour tous les modèles de MacBook et MacBook Pro.

L’augmentation de prix concerne les utilisateurs qui n’ont pas AppleCare ou ‌AppleCare‌+. Pour les abonnés AppleCare‌+, l’abonnement continuera d’offrir des remplacements de batterie gratuits lorsque la santé de la batterie de leur appareil aura diminué de plus de 80 %.