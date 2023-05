Apple met à jour Shazam avec une nouvelle intégration Apple Music Classical

Apple a mis à jour aujourd’hui son application de reconnaissance musicale Shazam avec le support Apple Music Classical, permettant aux utilisateurs d’identifier et de trouver le nom de n’importe quelle composition classique en quelques secondes, les utilisateurs pouvant ensuite jouer le morceau complet en sélectionnant « Ouvrir en classique » pour ouvrir Apple Music Classique.

Rachetée par Apple en 2017, Shazam est une application d’identification musicale qui permet aux utilisateurs de reconnaître une chanson qu’ils entendent mais dont ils ne connaissent peut-être pas le titre ou l’artiste.

Pour utiliser Shazam, un utilisateur tient simplement son smartphone à la source de la musique pendant quelques secondes pendant que l’application écoute et « fait correspondre » l’audio à sa base de données de plus de 11 millions de chansons. Shazam fournit ensuite à l’utilisateur des détails sur la chanson, y compris le titre, l’artiste, l’album et les paroles.

Apple a lancé Apple Music Classical en marsoffrant un accès illimité au plus grand catalogue de musique classique au monde, gratuit pour tous les abonnés Apple Music.