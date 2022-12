Apple met à jour les structures de tarification de l’App Store, permettant aux développeurs de facturer jusqu’à 10 000 $ pour les applications et les abonnements

Apple a mis à jour les structures de prix disponibles pour les applications et les abonnements sur l’App Store, permettant aux développeurs de choisir parmi un total de 900 options de prix, allant de 0,29 $ à 10 000 $.

La mise à jour d’aujourd’hui offre la mise à niveau la plus complète des capacités de tarification d’Apple depuis le lancement de l’App Store, offrant aux développeurs 700 niveaux de prix supplémentaires et de nouveaux outils de tarification pour définir les prix par pays ou région de l’App Store, gérer les changements de taux de change, etc.

Ces nouvelles améliorations de prix seront disponibles pour les applications proposant des abonnements auto-renouvelables à partir d’aujourd’hui, et pour toutes les autres applications et achats intégrés au printemps 2023, le nouveau prix le plus bas disponible pour les applications et les abonnements étant de 0,29 $ et le plus élevé étant de 10 000 $.

Dans le cadre du système de tarification mis à jour de l’App Store, tous les développeurs auront la possibilité de choisir parmi 900 niveaux de prix, soit près de 10 fois le nombre de niveaux de prix précédemment disponibles pour la plupart des applications. Cela comprend 600 nouveaux prix parmi lesquels choisir, avec 100 prix plus élevés supplémentaires disponibles en contactant Apple.

À partir d’aujourd’hui, les développeurs d’applications d’abonnement pourront également gérer plus facilement les devises et les taxes sur les vitrines en choisissant une vitrine locale qu’ils connaissent le mieux comme base pour générer automatiquement des prix dans les 174 autres vitrines et 44 devises. Les développeurs pourront toujours définir des prix par vitrine s’ils le souhaitent. La capacité de tarification par vitrine sera étendue à toutes les autres applications au printemps 2023.