Apple met à jour les options graphiques du Mac Pro avec les cartes AMD RDNA 2

Apple a mis à jour aujourd’hui les options de la carte graphique pour son ordinateur de station de travail Mac Pro. La société a introduit la dernière génération de cartes graphiques basées sur RDNA 2 d’AMD, remplaçant les précédentes offres Vega II.

Le Mac Pro offrira désormais aux utilisateurs le choix entre une Radeon Pro W6900X, une Radeon Pro W6800X ou une Radeon Pro 6800X Duo en plus des options 580X, W5500X et W5700X existantes.

La Radeon Pro W6900X est l’option phare à GPU unique. Basée sur le GPU de jeu Radeon RX 6900XT, la Radeon Pro W6900X dispose des mêmes 80 unités de calcul, 5120 processeurs de flux et une vitesse d’horloge boost légèrement inférieure à 2171 MHz. Cependant, une grande différence est que la Radeon Pro W6900X dispose de 32 Go de mémoire GDDR6, soit le double de la RX 6900XT.

La Radeon Pro W6900X est une option supplémentaire de 5 600 $ lors de la configuration ou de 6 000 $ lorsqu’elle est achetée séparément.

Vient ensuite la Radeon Pro W6800X, qui est basée sur la Radeon RX 6800. Elle possède les mêmes 60 unités de calcul et 3840 processeurs de flux avec une vitesse d’horloge boost légèrement inférieure à 2087 MHz. La Radeon Pro W6800X est également livrée avec 32 Go de mémoire GDDR6.

La Radeon Pro W6800X est une option de 2400 $ lors de la configuration ou de 2800 $ si achetée séparément.

Enfin, il y a la Radeon Pro W6800X Duo. Cette carte vraiment impressionnante comprend deux GPU W6800X sur la même carte, chacun ayant 32 Go de GDDR6 pour un total de 64 Go de mémoire vidéo. Infinity Fabric Link d’AMD connecte les deux GPU entre eux avec une bande passante de 84 Go/s dans chaque direction.

La Radeon Pro W6800X Duo coûte 4 600 $ lors de la configuration et 5 000 $ lorsqu’elle est achetée séparément.

Apple permet d’installer deux de chacune des cartes graphiques mentionnées ci-dessus dans le Mac Pro. Cela signifie que vous pouvez avoir deux W6900X, deux W6800X et même deux W6800X Duo dans le même système.

Toutes ces cartes utilisent le facteur de forme du module MPX propriétaire d’Apple. Chacun dispose de quatre ports Thunderbolt 3 et d’un port HDMI 2.0 à l’arrière et peut également prendre en charge les deux ports Thunderbolt 3 au-dessus du Mac Pro.

Les W6900X et W6800X prennent en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois 6K Pro Display XDR. Le W6900X Duo prend en charge huit écrans 4K, quatre écrans 5K ou six 6K Pro Display XDR.

Outre les éléments Mac Pro, Apple vend désormais également son nouveau Magic Keyboard avec Touch ID qui a fait ses débuts avec le nouvel iMac 2021 séparément.

Si vous avez un Mac exécutant le nouveau processeur M1 (MacBook Air 2020, MacBook Pro 2020, Mac mini 2020, iMac 2021), vous pouvez utiliser ce clavier avec votre ordinateur avec son capteur d’empreintes digitales intégré.

Il existe en deux versions, avec et sans pavé numérique pour 179 $ et 149 $, respectivement.